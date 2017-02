PO złoży własny projekt zmian w ustawie dot. wycinki drzew

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

PO jeszcze we wtorek złoży w Sejmie projekt nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Będzie on zakładać powrót do zasady, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew. "Każda godzina, minuta przynosi następne tragiczne skutki" - ocenia obowiązujące przepisy lider partii Grzegorz Schetyna.