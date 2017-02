Marzena Okła-Drewnowicz: Wycinkę polskich lasów uchwalono jak budżet

- Podobnie jak nielegalnie uchwalony budżet na sali kolumnowej, uchwalono ustawę o wycince polskich lasów - powiedziała posłanka PO. Zdaniem Marzeny Okły-Drewnowicz, wszystko na czym PiS zależy jest ogarniane trybem przyspieszonym, jak nie w dzień, to nawet w nocy. - Ta ustawa nie powinna była się pojawić, a posłowie PiS nie powinni się pod nią podpisać.

Posłanka PO poinformowała, że partia zwróciła się do CBA o możliwość sprawdzenia wpływania przez tę ustawę na lobbing.

- Jak przygotowaliśmy nowelizację tej ustawy, nie kto inny jak poseł PiS na konwencie marszałków zgłosił sprzeciw jeśli chodzi o rozszerzenie porządku obrad - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

Zdaniem posłanki, istnieje coś takiego jak dobro wszystkich. - Z pewnością tym dobrem jest środowisko, lasy, drzewa. Nie można pozwolić na to, by płuca Polski i świata były wycinane bezkarnie nawet na prywatnych posesjach - podkreśliła.

Marzena Okła-Drewnowicz zwróciła uwagę na to, że w ostatnich latach więcej drzew przybywało niż ubywało. - Dla nas było ważne budując drogi i autostrady, by dokonywać nasadzeń i to się działo. Dzisiaj w tak zastraszającym tempie dokonuje się czegoś odwrotnego. Wycina się drzewa stare, kilkudziesięcioletnie. Nasadzenia są, ale potrzeba czasu, by nowe drzewa pracowały dla środowiska - powiedziała posłanka PO.

Marzena Okła-Drewnowicz mówiła również o werdykcie Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. Oscara dla najlepszego filmu otrzymał obraz Barry'ego Jenkinsa "Moonlight". - To był zaskakujący poranek. Cały świat zaskoczyła ta wpadka przy podawaniu zwycięzcy. To była pomyłka i nie doszukiwałabym się podtekstów politycznych - powiedziała posłanka PO. Dodała, że do ostatniej chwili wszyscy sądzili, że wygra film "La La Land". - Być może do ostatniej chwili głos się ważył, może jeden głos zaważył - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Posłanka była pytana także o stanowisko Jarosława Gowina wobec polityki rządu. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego ma inne zdanie niż PiS ws. ustawy emerytalnej, sieci szpitali. Pytana o to, czy to tarcia wewnętrzne w koalicji rządzącej, Marzena Okła-Drewnowicz odpowiedziała, że nie dziwi się temu.

- Gowin był w PO i wiem, że na początku gra w jednej drużynie, a potem chodził innymi ścieżkami. Taki moment przyszedł w PiS. Gowin widzi, że będzie ono gorzej oceniane - powiedziała posłanka. Dodała, że głos sprzeciwu jest dziś potrzebny. - Gowin dostrzegł, że jest w jednej koalicji, ale jego partia nie ma pieniędzy. PiS zjada swoich koalicjantów - dodała.