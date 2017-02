Tomasz Siemoniak: Kandydatura Saryusza-Wolskiego kompletnie nierealistyczna

Tomasz Siemoniak pytany był we wtorek w TVN BiS o medialne doniesienia, zgodnie z którymi europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski miałby być kontrkandydatem dla Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

"Sprawa jest kompletnie nierealistyczna, bo po pierwsze to jest miejsce, o które ubiegają się najważniejsze frakcje i Europejska Partia Ludowa tutaj wystawia kandydata. Tym kandydatem jest Donald Tusk i nie ma zwyczaju, żeby ktoś inny z boku wystawiał tych kandydatów. Po drugie to nie jest miejsce dedykowane Polakowi, zajmuje je Polak, bo był to Donald Tusk, wieloletni premier, szef jednej z partii - Europejskiej Partii Ludowej, Platformy Obywatelskiej; więc wydaje mi się, że to jest taka operacja na użytek wewnętrzny, żeby trochę przykrości Tuskowi narobić" - ocenił Siemoniak.

Pytany o to, czy Saryusz-Wolski powinien odnieść się do spekulacji, Siemoniak odpowiedział: "Nie wiem, co on zrobi, rozsądne tutaj jest jego milczenie, bo właściwie każda jego wypowiedź podnosi tę sprawę. To dziś jest spekulacja prasowa, minister Kempa zaprzeczyła, czyli to jest oficjalne stanowisko polskiego rządu i Jacek Saryusz-Wolski może milczeć".

Według Siemoniaka "ktoś wymyślił, że to będzie taki kłopot zrobiony Platformie, że to osłabi kandydaturę Tuska" w Polsce, natomiast w Europie "nikt nie zwróci na to uwagi".

"Saryusz-Wolski, przy całym szacunku do niego, nie był nigdy premierem, prezydentem, a z tej półki się bierze szefów Rady Europejskiej" - zaznaczył Siemoniak. Dodał, że jak na "standardy europejskie" Saryusz Wolski jest nieznanym politykiem i "nie ma żadnych szans, nie ma w ogóle żadnej ścieżki do tego, żeby jego kandydaturę tam rozważać".

W poniedziałek brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował o tym, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusz-Wolskiego. Gazeta powołała się na dwóch europejskich dyplomatów zbliżonych do rozmów.

Jacek Saryusz-Wolski jest europosłem PO od 2004 roku.