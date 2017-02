Jan Grabiec: BOR powoduje zagrożenia na polskich drogach

Jan Grabiec, pytany w programie #RZECZoPOLITYCE o to, czy szef MSWiA Mariusz Błaszczak powinien stracić stanowisko, odpowiedział, że wydaje się to oczywiste.

- Zdemolował BOR. Dokonał takich zmian przed rokiem, że BOR zamiast chronić ludzi, powoduje zagrożenie na polskich drogach. Wymienił ludzi od góry do dołu, na niemających doświadczenia. Postawiono na ludzi zaufanych politycznie, na kolejnych Misiewiczów - ocenił rzecznik PO.

Jan Grabiec zwrócił uwagę, że gen. Pawlikowski od pół roku nie zarządzał BOR-em. - Najpierw był przedmiotem postępowania służb, potem uciekł na urlop - powiedział rzecznik PO. Dodał, że sytuacja w BOR od roku jest kompletnie niestabilna.

Oceniając sobotnią konferencję ministrów Błaszczaka i Zielińskiego po wypadku kolumny rządowej, Jan Grabiec powiedział, że była ona najlepszym dowodem na to, iż osoby te nie powinny pełnić swoich funkcji.

- Jeśli po roku nie możemy wyjaśnić wypadku prezydenta Dudy. Pytamy o raport, mówi, że jakiś raport jest. Albo ukrywa fakty albo nie nadaje się do tej pracy - ocenił Jan Grabiec. W jego ocenie, sposób wyjaśnienia okoliczności zdarzenia jest skandaliczny.

- Dwie osoby odesłano do domu, nie spisano ich danych. Lekarze nie mieli dostępu do uczestnika wypadku, podobnie jak jego matka. Izolowano go do momentu wyduszenia zeznań i powiedziano, że się przyznał, choć nie było ekspertyz - powiedział rzecznik PO. - Opowieści, które pojawiły się dwie godziny po wypadku, nie trzymały się kupy.

Skąd wiadomo, że sprawcą wypadku był kierowca seicento? - dodał.

Grabiec zwrócił uwagę na to, że w przypadku zdarzeń z udziałem najważniejszych osób w państwie powinna być szczególnie zwracana uwaga na procedury, by nikt nie mógł powiedzieć, że rząd, służby, policja ukrywają coś przed opinią publiczną.

- Minister Błaszczak powiedział, że w zeszłym roku były 24 kolizje samochodów BOR-u. Zresztą było tak i w poprzednich latach, tylko, że były to stłuczki, bez udziału najważniejszych osób w państwie - podkreślił Jan Grabiec.

W ocenie rzecznika PO, zarzucanie mediom, że kiedyś tuszowały wypadki z udziałem przedstawicieli rządu, jest odwracaniem kota ogonem. - Dlaczego od roku nie zakończyło się śledztwo ws. wypadku prezydenta Andrzeja Dudy? W odwrotnej sytuacji PiS by nas zniszczył - uważa Grabiec. - Co powiedzieć dzisiaj, gdy minister Błaszczak, Zieliński, dzień po wypadku nie mogą sklecić zdania.