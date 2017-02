RZECZoPOLITYCE Gawłowski: PiS prowadzi wojnę z samorządami

Czy szef MSW Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji? - Jak się patrzy na to co mówi i robi, to powinien się podać do dymisji. Jeśli wie co to jest honor – mówił Gawłowski.

Obóz władzy niemal jednogłośnie orzekł, że winnym wypadku premier jest kierowca fiata seicento. - Młody człowiek, tak jak obserwujemy na tych nagraniach z okolicy, wygląda na to, że zachował się jak należy – twierdzi jednak Gawłowski. - Przysługiwało mu prawo pierwszeństwa, gdy chciał skręcać. Wielki aparat państwa jest użyty przeciwko młodemu człowiekowi – argumentował.

W poprzednim rządzie poseł Gawłowski był podsekretarzem w resorcie środowiska, został więc zapytany, jak wtedy było z ochroną. - W Ministerstwie Środowiska nikt nie miał rządowej ochrony. A ci ministrowie, którzy mieli ochronę, nie jeździli w konwojach – zapewnił Gawłowski.

W sprawie wypadku premier pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie auta z kolumny wiozącej premier, miały włączone sygnały dźwiękowe i świetlne jednocześnie. - Kolumna musi jechać jednocześnie na sygnałach dźwiękowych i świetlnych, więc tym bardziej nie ma prawa do obwiniania tego młodego człowieka – powiedział Gawłowski.

- Najpierw bym zadbał o to, żeby sprawa była rzetelnie wyjaśniona, a dopiero później mówił o czyjejś winie – oceniał Gawłowski. - Ważna jest władza, ważna jest premier, a nieważny jest obywatel.

Poseł mówił też o planach Platformy, która dzisiaj rusza na Śląsk w ramach kampanii wyborczej. - Dzisiaj jedziemy na Śląsk i w każdym powiecie odbędą się spotkania z parlamentarzystami Platformy – mówił Gawłowski. - Dzisiaj w większości uczestnicy tych spotkań proszą, żeby bronić ich przed PiS.

Gawłowski przekonywał, że stopniowo PO odrabia straty w sondażach. - PO co miesiąc odrabia te starty o pół procenta – mówił. - Proszę zauważyć, że PiS nie dostaje tej premii wyborczej, którą każda partia dostawała. Przy tak ogromnym rozdawnictwie PiS nie zyskuje poparcia, tylko utrzymuje wynik z wyborów – dodał.

Poseł PO wyraził nadzieję, że uda się uporządkować wewnętrzny bałagan w Komitecie Obrony Demokracji. - KOD przeżywa kryzys, ale wierzę, że się pozbierają i wrócą do normalności – ocenił Gawłowski.

Gość mówił, że PiS teraz wkracza na wojenną ścieżkę z samorządami. - PiS jako partia wojny, prowadzi wojnę z samorządem terytorialnym – powiedział Gawłowski. Czy ograniczenie kadencyjności to zły pomysł? - O wszystkim można dyskutować – mówił poseł.

Zdaniem posła Trybunał Konstytucyjny obecnie nie istnieje, a na pewno nie działa jak należy. - To, że sędziowie pobierają wysokie gaże, to nie znaczy, że bronią nas przed tym, co wyprawia PiS – ocenił Gawłowski.