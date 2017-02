RZECZoPOLITYCE Grupiński: Kaczyński chce zdobyć Warszawę dla brata

Przyłączenie okolicznych miast do Warszawy to kombinacje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości - ocenia polityk Platformy Obywatelskiej. Zauważa, że PiS chce przyłączyć do Warszawy tylko te gminy, w których ma szanse na zwycięstwo.- Dlatego na przykład z tych planów wyłączone jest Legionowo, gdzie PiS przegrywało z kretesem - mówił Grupiński.

Zdaniem Grupińskiego Kaczyński chce "zdobyć Warszawę" dlatego, że jego brat był niegdyś prezydentem stolicy i osiągnięcie tego celu jest dla prezesa PiS równie ważne jak wygranie wyborów samorządowych. - Dlatego kugluje granicami Warszawy - ocenia Grupiński.

Jeśli zmieni się w ten sposób granice Warszawy, to dwumilionowe miasto będzie miało w Radzie Warszawy 18 przedstawicieli, a około miliona mieszkańców włączonych okolicznych miast - 32. - To wyraźnie wskazuje, że jest to jedynie początek zmian, jakie poprzez zmiany w ordynacji chce wprowadzić Kaczyński w całym procesie wyborczym. Jeśli się w ten sposób zmieni granice Warszawy, ty samym zmieni się granice okręgów wyborczych w wyborach parlamentarnych - zauważa Grupiński.

Grupiński pytany był o tzw. Lex Misiewicz. To przygotowywana przez PO ustawa, która wprowadza konkretne kryteria m.in. dla szefów gabinetów politycznych ministrów. Dotyczą one wykształcenia, doświadczenia oraz dostępu do informacji niejawnych.

- Zdaję sobie sprawę, że jeśli PiS łamie konstytucję i jego politycy się tym nie przejmują, to nie przejmą się kryteriami. Jak komuś władza uderza do głowy, przestaje się przejmować przepisami. Przypomnijmy zmiany w statucie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, żeby w jej zarządzie mógł zasiąść Misiewicz. - mówił Grupiński. - Do wypadów służbową limuzyną do dyskoteki się przyzwyczailiśmy, ale to, że młody człowiek, zaufany szefa MON, w imieniu ministra wydaje polecenia generałom, wzywa dowódców liniowych do MON i ich przesłuchuje, jest skandalem - uważa Grupiński.

Zdaniem polityka PO wczorajsze informacje dotyczące Lecha Wałęsy nie zmieniają jego opinii o byłym prezydencie, a ekspertyzy grafologiczne są trafne zaledwie w 50 procentach. - Ja sam przeglądając te jego sprawozdania wcześniej byłem zadziwiony świetną znajomością ortografii Lecha Wałęsy - ironicznie mówił Grupiński. - Wiele jest pytań, które postawiłbym nawet pod względem technicznym.

- Kiedy Wałęsa był przesłuchiwany w roku 1970, po tragedii rozstrzeliwania robotników, na pewno podpisał ze dwa papiery po to po prostu, żeby wyjść. Wtedy nikt nie dawał instrukcji KOR-owskich czy tego, co zrobił Czesław Bielecki, czyli "ABC konspiratora", więc bez wątpienia był do tego przymuszany.

Grupiński zauważył, że nie jest to powód do mieszania człowieka z błotem, a IPN jest obecnie narzędziem politycznym.

- Ile lat ścigany jest Lech Wałęsa i IPN wciąż się nim zajmuje. A tym, czy Stanisław Piotrowicz szkodził czy pomagał opozycjonistom, IPN jakoś się nie zainteresował - mówił Grupiński. - Nieustannie tropi Wałęsę, bo takie jest zamówienie Kaczyńskiego. Tymczasem to, że "coś podpisał", Wałęsa powiedział już dawno i jest to nawet w jego biografii. Zaprzecza temu, że brał pieniądze i pisał te długie donosy, tą swoją wprawną ręką pisarza - podsumował Grupiński.