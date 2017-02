PO o projekcie PiS dot. Warszawy: wielki, niekonstytucyjny bubel prawny

Marcin Kierwiński

To wielki bubel prawny, który zagraża finansom Warszawy i gmin wokół niej; Platforma Obywatelska zrobi wszystko, by go zablokować – zapowiedział w środę Marcin Kierwiński (PO). Chodzi o projekt PiS ustawy o ustroju m.st. Warszawy, który zakłada znaczne powiększenie jej obszaru.