Tomasz Siemoniak: Kolizja szefa MON do prokuratury

Rozmowa z byłym szefem MON dotyczyła w dużej mierze jego następcy Antoniego Macierewicza, którego auto wzięło udział ostatnio w kolizji. Czy minister może wszystko? - Nie może wszystkiego, nikt na sygnale nie może wszystkiego – mówił Siemoniak. - Bardzo rzadko korzystałem z tego typu przywilejów, a minimalizowanie tego wygląda słabo – dodał.

- To prasa podała już kiedyś, że minister jeździ na dwa samochody. Co do zasady, ja jeździłem jednym samochodem. Nie ma powodów do bizantyjskich kolumn – powiedział Siemoniak.

Według Siemoniaka powinna sprawę wyjaśnić prokuratura, ale cywilna, bo na wojskową mógłby mieć wpływ szef MON. - To taki test dla prokuratury, dla Żandarmerii Wojskowej. Wolałbym, żeby zajmowała się tym cywilna prokuratura – oceniał Siemoniak. - Komunikaty, które mówią, że była zła pogoda i było ślisko, nie odpowiadają temu co się stało.

Siemoniak powiedział, że można się wszystkiego spodziewać po ministrze Macierewiczu. - Mnie już nic nie zaskakuje w jego zachowaniu. Może kłamać w Sejmie i nikogo to nie obchodzi, może trzymać rzecznika, który zachowuje się, tak jak się zachowuje. Brak słowa przepraszam, czy jakiejkolwiek empatii jest straszny. Nie ponosi odpowiedzialności za to co robi w armii, jest chaos, są różne zapowiedzi – mówił Siemoniak. - Jarosław Kaczyński nie dostrzega zagrożenia, jakie niesie osoba Antoniego Macierewicza.

Gość odniósł się też do tego co dzieje się wokół rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza. - Nie powinno tak to wyglądać, pamiętam sytuację, gdy żołnierze mówili do niego: czołem, panie ministrze. Nie jest tajemnicą, że to on wzywa generałów i wydaje im dyspozycje. Już dawno powinien stracić stanowisko, już raz stracił – powiedział Siemoniak. - Dla opozycji Misiewicz z Macierewiczem niech będzie jak najdłużej, dla Polski jak najkrócej – dodał.

Czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest zagrożeniem dla NATO? - Donald Trump działa nieprzewidywalnie, zapowiedź zniesienia jednostronnie sankcji dla Rosji, bez dialogu z Europą – powiedział Siemoniak.

Innym wątkiem rozmowy był pomysł, aby podnieść próg wyborczy w wyborach parlamentarnych do 10 proc. - Jarosław Kaczyński wziął jedno od Viktora Orbana, czyli rozbijanie opozycji – oceniał Siemoniak.

Przegląd w resortach, który przeprowadziła premier Beata Szydło, zdaniem gościa nic nie wniósł. - Dokonała tego przeglądu, ale wiadomo, że to nie ona decyduje – mówił Siemoniak.

Siemoniak oceniał, że najlepszymi ministrami w rządzie są minister cyfryzacji Anna Streżyńska i wicepremier Jarosław Gowin, który jest też ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. - Większość ministrów to są Macierewiczowie i Błaszczakowie, z którymi nie sposób rozmawiać, bo są na innej planecie.