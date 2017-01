RZECZoPOLITYCE Grupiński: "Katolicka szczerość" rządzących

- Dobrze, że antyniemieckie fobie Jarosława Kaczyńskiego przestały wpływać na rząd - stwierdził Rafał Grupiński z PO, komentując zaproszenie Angeli Merkel do Polski.

- Protest w Sejmie rozpoczął się od bezsensownego wykluczenia naszego posła z obrad i próby usunięcia mediów z sali sejmowej - przypomniał Grupiński. - Jego źródła były naturalne i nieplanowane - skomentował poseł posądzenie, które padło w TVP, że był on próbą odstraszenia wojsk amerykańskich przed przyjazdem do Polski, a miałoby to być związane z interesem Rosji.

Polityk uznał, że gdyby utrzymana została nieobecność mediów w Sejmie, strona rządząca z "katolicką szczerością" opowiadałaby banialuki, że opozycja podczas obrad miała swobodne prawo wypowiedzi i brała udział w dyskusji, a opinia publiczna nie miałaby żadnej możliwości tego sprawdzenia.

Grupiński, pytany o zapowiedzi ukarania protestujących posłów ocenił, że strona rządząca pozwala sobie na arogancję wobec posłów opozycji, a marszałek Kuchciński powinien możliwie jak najszybciej przystąpić do rozmów z protestującymi, a nie jechać na wakacje. - Efektem protestu jest powrót mediów do parlamentu - stwierdził.

- Zawiesiliśmy protest, bo nadzieje na to, że wznowiona zostanie debata nad budżetem i jego ponowne przegłosowanie podpisem prezydenta zostały przerwane - mówił Grupiński. Zapewnił, że gdyby wrócił pomysł, aby usunąć media z Sejmu, protest zostanie wznowiony.

- Lepiej, aby Jacek Kurski wziął gitarę i wśród ludu śpiewał piosenki, a nie kierował telewizją publiczną, bo prowadzi ją do upadku - tak polityk skomentował wczorajszą emisję dokumentu "Pucz" o proteście opozycji.

Grupiński podkreślił, komentując zapowiedziane przez Kaczyńskiego zmiany w ordynacji wyborczej, , że nie wyklucza, że "łamiąc tyle zasad konstytucyjnych", prezes Jarosław Kaczyński będzie chciał wprowadzić takie zmiany w ordynacji wyborczej, które np. zakażą startu w wyborach tych polityków samorządowych, którzy rządzili przez np. wie kadencje.

#RZECZoPOLITYCE: Rafał Grupiński - "Protest był spontaniczny"