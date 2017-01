Adam Bielan: W PO będzie próba odwołania Schetyny

Adam Bielan w rozmowie z Radiem Zet komentował trwający w Sejmie protest opozycji. - Chciałbym żeby przed 11 stycznia doszło do kompromisu - mówił wicemarszałek Senatu.

- Do tak drastycznych scen w polskim parlamencie nie dochodziło nigdy. Nawet gdy Andrzej Lepper wkroczył na mównicę sejmową i powiedział „Wersal się skończył” to to, co robiła Samoobrona przy tym, co robią politycy Platformy i .Nowoczesnej to był Wersal - dodał.

Jednocześnie, zdaniem polityka PiS, w Platformie Obywatelskiej coraz głośniej mówi się o próbie odwołania Grzegorza Schetyny. - Mówi się już nawet o jego potencjalnych zastępcach – np., że Trzaskowski mógłby go zastąpić na fotelu szefa PO - komentował.

Bielan uważa, że młodzi politycy PO próbują obniżyć notowania partii, by Schetyna sam podał się do dymisji. - W ich interesie jest ostrzejszy konflikt w parlamencie - ocenił.

Więcej: Radio Zet