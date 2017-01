Poseł PO Mariusz Witczak o przedterminowych wyborach: To nie jest na nie cza

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Sceptycznie odniósł się do możliwości przedterminowych wyborów parlamentarnych poseł PO Mariusz Witczak na antenie TVP Info. – Nie uważam, że to jest dobry czas by robić wcześniejsze wybory - powiedział.