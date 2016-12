Grzegorz Schetyna: Posłowie PO w Sejmie do 11 stycznia

Szef PO przypomniał, że piątkowe wydarzenia, od czasu których posłowie PO pozostają na sali sejmowej, zaczęły się od protestu dotyczącego "możliwości nieskrępowanej relacji z obrad parlamentu przez media".

- Zarząd podjął decyzję, i to była decyzja jednogłośna, o pozostaniu w budynku parlamentu, w budynku Sejmu, na sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia 2017 r. - powiedział Schetyna. Jak dodał, sprawą protestu w Sejmie zajmie się klub parlamentarny PO, który zbiera się o godz. 15.

- Jesteśmy i zostajemy tutaj na święta, po świętach, na Nowy Rok i przez święto Trzech Króli, po to, żeby pokazać, że nie ma zgody. PO nie pozwoli na to, żeby łamano demokrację, żeby łamano polską praworządność, żeby robił to rząd PiS. Nie będzie na to zgody, będziemy dawać świadectwo codziennie własną aktywnością, obecnością tutaj. A po 11 stycznia podejmiemy następne kroki, następne aktywności - podkreślił lider PO.

Schetyna dodał, że posłowie nadal czekają na "zakończenie przerwy i rozpoczęcie obrad Sejmu na sali plenarnej".

- Każdy dzień, każda godzina przynosi nowe informacje, także odnośnie tego, co wydarzyło się w Sali Kolumnowej, tego zgromadzenia klubu parlamentarnego PiS, który przekształcił się później w posiedzenie Sejmu. Dzisiaj dowiadujemy się, że mieli liczyć głosy posłowie, którzy nie uczestniczyli w tym posiedzeniu - zwrócił uwagę przewodniczący Platformy.

- Takich rzeczy będzie więcej - ocenił.