Grzegorz Schetyna: Do 11 stycznia na sali obrad zostaną kilkudziesięcioosobowe grupy posłów PO

Grzegorz Schetyna: Posłowie PO w Sejmie do 11 stycznia

Schetyna: Jesteśmy na sali sejmowej, wydaje się, że to się nie zmieni

„Podzieliliśmy to na segmenty 6-godzinne, czyli sześć godzin na sali, sześć godzin przerwy, potem znów sześć godzin na sali i znowu przerwa. Mnie się wydaje, że to tak wygląda bardzo sprawnie organizacyjnie. Jestem przekonany, że w dobrym zdrowiu będą to posłowie przechodzić” – powiedział Schetyna dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia klubu PO.

Każdego dnia „dyżurować” mają posłowie z innych regionów; w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia obecni mają być na sali mazowieccy politycy Platformy.

Wcześniej w czwartek zebrał się w Warszawie zarząd krajowy PO, który – jak relacjonował dziennikarzom Schetyna – był jednomyślny w kwestii kontynuacji protestu na Sali obrad do 11 stycznia.