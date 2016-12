Grzegorz Schetyna: Zrobimy wszystko, by liderem opozycji był Kaczyński

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapowiedział, że PiS zaproponuje instytucjonalizację opozycji. Chodziłoby o to, by wyposażyć lidera opozycji w dodatkowe uprawnienia. "Osobiście uważam, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier" - powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską i Michałem Szułdrzyńskim.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna odniósł się do tej kwestii w "Kropce nad i" w TVN24.

- Powiedziałem posłowi Sasinowi, że jednego możemy być pewni: że zrobimy wszystko, żeby liderem opozycji w przyszłym Sejmie był Jarosław Kaczyński. Ale to za trzy lata - powiedział Schetyna.

Lider PO pytany o to, czy rozwiązanie proponowane przez prezesa PiS mogłoby skłócić opozycję, odpowiedział, że to tak mało poważne, że trudno nawet znaleźć pretekst do kłótni.

- Jak można naznaczyć czy koncesjonować opozycję? Ja rozumiem, że to jest przykład brytyjski, że można szukać porównania do tego, ale w Polsce jest zupełnie inna sytuacja. Opozycja jest zupełnie inna - powiedział Schetyna.

