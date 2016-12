Klub PO na temat protestu w Sejmie i scenariuszy na przyszłość

Według Grabca, decyzja o zwołaniu posiedzenia klubu Platformy została podjęta jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas to klub PO również się spotkał i jednomyślnie opowiedział się za kontynuacją trwającego od 16 grudnia na sali obrad protestu opozycji, w którym biorą udział głównie posłowie PO i Nowoczesnej.

W czwartek posłowie Platformy mają m.in. podsumować jego dotychczasowy przebieg. "Chodzi o podsumowanie dotychczasowego przebiegu protestu w Sejmie no i rozmowę na temat przyszłości, planów do najbliższego posiedzenia Sejmu" - powiedział Grabiec. "Zjadą się wszyscy posłowie Platformy, można będzie wymienić uwagi, przedstawić informację na temat tego, co się wydarzyło, a raczej tego, co się nie wydarzyło ze strony PiS" - dodał.

Grabiec powtórzył postulaty PO, dotyczące m.in. dokończenia, przerwanego zdaniem Platformy, 16 grudnia posiedzenia Sejmu i ponownego przegłosowania m.in. przyszłorocznej ustawy budżetowej.

16 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński przeniósł obrady do Sali Kolumnowej, ponieważ wcześniej opozycja zablokowała mównicę sejmową. Protest był następstwem wykluczenia z posiedzenia posła PO Michała Szczerby oraz planowanych przez Kuchcińskiego zmian zasad pracy dziennikarzy w Sejmie. Na Sali Kolumnowej przeprowadzone zostały głosowania m.in. nad budżetem na 2017 r. - opozycja uznała je za nielegalne. Od 16 grudnia posłowie PO i Nowoczesnej stale, rotacyjnie, przebywają na sali obrad.

Według zapowiedzi ich akcja ma potrwać do 11 stycznia, na kiedy to zaplanowane jest rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu. Przed świętami Bożego Narodzenia politycy PO mówili nieoficjalnie PAP, że tego dnia opozycja ma ponownie zablokować mównicę sejmową.

W środę na temat możliwych scenariuszy na 11 stycznia dyskutuje też zarząd Nowoczesnej. Lider tej partii Ryszard Petru nie wyklucza złożenia wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Pytana w środę o te plany wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska odparła, że nie było jeszcze rozmów na ten temat z Nowoczesną.

"Do wyborów trzy lata, na pewno opozycja musi się do nich dobrze przygotować i być razem (...) Na sali obrad nastąpiła rzecz bardzo dobra - Jarosław Kaczyński nas zjednoczył, potrafimy ze sobą rozmawiać. Widzimy te same zagrożenia i na pewno we wszystkich sprawach opozycja wystąpi razem" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Współpracownicy szefa PO Grzegorza Schetyny są jednak sceptyczni wobec inicjatywy Ryszarda Petru, oceniając ją jako nieprzemyślaną i bez żadnych szans na ewentualny sukces polityczny. Otoczenie szefa Platformy zarzuca ponadto liderowi Nowoczesnej brak konsultacji. "Petru po raz kolejny rzucił jakiś pomysł, którego nie konsultował ani z nami, ani z PSL, ani z Kukizem. My się pod czymś takim nie zamierzamy podpisywać" - powiedział PAP polityk zbliżony do władz Platformy.