Posłanka PO Joanna Mucha śpiewa w Sejmie. "Nie pucz, kiedy odjadę"

Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "wSieci" porównał działania opozycji do puczu. - Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej - powiedział prezes PiS

Słowa prezesa PiS skomentowała posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha. W internecie pojawiło się nagranie, na którym śpiewa "Nie pucz, kiedy odjadę" w rytm znanej piosenki "Nie płacz, kiedy odjadę". Na innym materiale śpiewa "Znowu w puczu mi nie wyszło".

Głosowania nad ustawą budżetową 16 grudnia zostały przeniesione do Sali Kolumnowej, ponieważ wcześniej przez wiele godzin opozycja blokowała mównicę sejmową uniemożliwiając prowadzenie obrad. Protest był następstwem wykluczenia z posiedzenia posła PO Michała Szczerby oraz planowanych przez Kuchcińskiego zmian zasad pracy dziennikarzy w Sejmie. Opozycja uznała głosowania nad budżetem za nielegalne; domaga się ich powtórzenia na sali plenarnej Sejmu.

Od 16 grudnia posłowie PO i Nowoczesnej stale, rotacyjnie przebywają na sali obrad. Ich akcja ma potrwać do 11 stycznia, na kiedy to zaplanowane jest kolejne posiedzenie Sejmu.