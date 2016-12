Grzegorz Schetyna zapowiada "totalne podwyżki" w 2017 roku

Rafalska: koszt programu 500 plus na koniec listopada - 15,4 mld zł

Szef Platformy odniósł się do podsumowania 2016 roku, jakie wcześniej w czwartek przedstawiła premier Szydło. - Mamy diametralnie różną opinią i różną ocenę: to był zły rok dla Polski, zły rok dla polskiej gospodarki, już zły rok dla polskiej szkoły, zły rok dla tych wszystkich, którzy tak naprawdę już za wszystko zaczęli płacić drożej - podkreślił. Dodał, że 2016 r. zapowiadał następny rok, który - według niego - będzie "rokiem totalnych podwyżek" w Polsce.

- Widać, że napisanie budżetu w sposób życzeniowy, niepilnowanie dyscypliny finansów publicznych, wydawanie pieniędzy bez sensownej organizacji i koordynacji pokazuje, że trzeba będzie "nadganiać" uciekający, czy rozpadający się budżet kolejnymi podwyżkami - ocenił Schetyna.

Symptomatyczna była - jak mówił - olbrzymia podwyżka ubezpieczeń OC w ostatnich miesiącach. Dodał, że podstawa do następnych podwyżek, ok. 30-procentowych, będą ceny po podwyżkach z ostatnich miesięcy.

Według lidera PO takich podwyżek będzie więcej. - Nie wierzę w system naczyń połączonych, który wygląda tak, że minister finansów jest w jednej osobie ministrem rozwoju, ma zarabiać pieniądze i od razu je wydawać. Widać brak koordynacji, widać brak organizacji, ta polityka jest życzeniowa. To wszystko jest tak naprawdę jednym, wielkim politycznym oszustwem i będziemy za to płacić cenę, my Polacy - ocenił lider PO. Dodał, że podwyżki będą widoczne w następnych tygodniach i miesiącach.

- Dlatego bardzo wyraźnie o tym będziemy mówić i będziemy pokazywać, będziemy mówiąc zupełnie wprost organizować też społeczny protest i taką politykę niezgody, braku akceptacji na politykę podwyżek proponowaną przez państwo PiS - zapowiedział Schetyna.