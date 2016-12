Marcin Kierwiński szefem warszawskich struktur PO

Szef PO: Posłowie opozycji pozostaną w Sejmie do wtorku 20 grudnia

Kierwiński powiedział, że jego głównym zadaniem będzie przygotowanie struktury PO w Warszawie do wyborów samorządowych. - Będą to bardzo intensywne dwa lata. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński nakreślił plan bardzo jasno, że jego kolejnym celem jest Warszawa. Dlatego my tu w Warszawie, PO, musimy zrobić wszystko, żeby zapędy Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u zatrzymać - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że będzie chciał jak najszybciej przedstawić wizję Warszawy do 2030 roku. - Będzie to wizja miasta, oparta na dyskusji z warszawiakami - dodał poseł PO.

Podczas spotkania przyjęto dwie uchwały ws. obecnej sytuacji Polski.

"16 grudnia 2016 roku zapisze się na kartach polskiej demokracji, jako dzień, w którym władza Prawa i Sprawiedliwości w podstępny i niegodziwy sposób podważyła zasady, na których opiera się państwo prawa. Kategorycznie potępiamy zamach na demokrację i parlamentaryzm, jakiego byliśmy świadkami 16 grudnia 2016 roku" – czytamy m.in. w uchwale.

Uchwała ma związek z piątkowymi wydarzeniami w Sejmie, który obradując w Sali Kolumnowej, uchwalił m.in. przyszłoroczną ustawę budżetową. Wcześniej opozycja przez wiele godzin blokowała mównicę sejmową, uniemożliwiając prowadzenie obrad. W tej sytuacji marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjął decyzję o przeniesieniu głosowań budżetowych do Sali Kolumnowej.