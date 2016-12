Grzegorz Schetyna: Będziemy w sali posiedzeń Sejmu do 11 stycznia

Schetyna powiedział na konferencji prasowej, że podczas niedzielnego spotkania z prezydentem, które trwało około 40 minut, mówił o tym, jakie skutki może mieć obecna sytuacja, jeżeli nie uda się jej rozwiązać i "jeżeli nie będzie zaangażowania prezydenta". Podkreślił, że zaangażowanie prezydenta jest niezbędne.

Schetyna oświadczył, że jest też gotowy do spotkania z prezesem PiS. - Prezydent mówił, i to jest zresztą publiczna informacja, że spotyka się jutro z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyński. Powiedziałem, że jestem do dyspozycji i oczekuję od niego zorganizowania spotkania mojego z prezesem Kaczyńskim, zorganizowania przez prezydenta Dudę - powiedział szef PO.

Zapewnił, że jest otwarty, by rozmawiać o wszystkich problemach i je wyjaśnić. - Liczę na zaangażowanie się prezydenta Dudy w tej kwestii wzięcia też odpowiedzialności - powiedział Schetyna.

- Prezydent powiedział, że to przemyśli. O godz. 13. ma to spotkanie i czekam na informacje. Jesteśmy w kontakcie - dodał.

Na konferencji prasowej po jego niedzielnym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, Schetyna był pytany o informację od znajdujących się w Sejmie posłów, według których zostało im odczytane zarządzenie marszałka Sejmu, iż między posiedzeniami na sali sejmowej mogą przebywać tylko pracownicy Kancelarii Sejmu. Schetyna odpowiedział, że za moment spotka się z posłami.

- Nie opuścimy sali posiedzeń Sejmu, posłowie PO będą trwać tutaj do 11 stycznia, albo i dłużej - powiedział lider PO. - Nie ma takiej możliwości, żeby usuwać posłów z gmachu parlamentu - podkreślił.

11 stycznia - zgodnie ze znajdującym się na internetowej stronie Sejmu kalendarzem - rozpocząć ma się kolejne posiedzenie Sejmu.

Schetyna powiedział na briefingu, który odbył się przed Sejmem, że po piątkowych wydarzeniach oczekuje rezygnacji marszałka Kuchcińskiego.

- Po tym, co się stało, uważamy, że on bardzo poważny sposób doprowadził do tego kryzysu i jest za niego odpowiedzialny. Powinien zrezygnować z tej funkcji - oświadczył Schetyna.

Dodał, że powiedział prezydentowi, że oczekuje też "powrotu mediów na dawnych zasadach do pracy w Sejmie, Senacie, w parlamencie".

Wydarzenia ostatnich dni Grzegorz Schetyna nazwał "kryzysem państwa", "kryzysem parlamentarnym".

- Poinformowałem, powiedziałem, jak wygląda ta sytuacja, jakie może mieć skutki, jeżeli nie uda się jej rozstrzygnąć i rozwiązać, jeżeli nie będzie też zaangażowania prezydenta, bo uważam, że ono jest tutaj niezbędne - mówił Schetyna.

- Dla nas, dla Platformy Obywatelskiej, dla tych wszystkich, którzy protestują, kluczowe jest kilka rzeczy. Po pierwsze, należy uznać za nielegalne to spotkanie, które w Sali Kolumnowej przyjęło poprawki do budżetu i przyjęło jakoby budżet. To jest pierwsza rzecz, uważam absolutnie kluczowa do tego, żeby mówić o następnych sprawach i wychodzenia z tego kryzysu - podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Poseł PO Cezary Tomczyk opublikował w niedzielę na Twitterze film, który przedstawia funkcjonariuszkę Straży Marszałkowskiej przekazującą treść zarządzenia posłom, zgodnie z którym na sali sejmowej poza godzinami posiedzeń, mogą przebywać jedynie pracownicy kancelarii Sejmu. Jak mówi funkcjonariuszka, zarządzenie to datowane jest na 9 stycznia 2008 r. Czytaj więcej.

W piątek w Sejmie posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę, w reakcji na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie z obrad przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z obrad posła PO Michała Szczerby - wtedy została ogłoszona przerwa.

Obrady Sejmu zostały wznowione przez marszałka Sejmu w Sali Kolumnowej, tam odbyły się głosowania, m.in. nad budżetem na 2017 r. Niektórzy z posłów opozycji weszli do Sali Kolumnowej, ale nie brali udziału w głosowaniach, twierdzili że nie było w nich kworum i że były one nielegalne.

Marszałek Sejmu po głosowaniu nad budżetem na 2017 r. podał, że w głosowaniu tym udział wzięło 236 posłów, za jego uchwaleniem było 234, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał od głosu. Przed Sejmem w piątek wieczorem zebrała się manifestacja zorganizowana przez KOD. Posłowie opozycji pozostają w sali sejmowej.