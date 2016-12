PO: marszałek Kuchciński staje się cenzorem, knebluje posłów opozycji

To reakcja tych polityków na postępowanie marszałka Sejmu podczas piątkowych głosowań. Politycy PO podkreślali na konferencji prasowej, że Kuchciński m.in. uniemożliwił zadawanie pytań posłom, cenzurował i komentował ich wystąpienia.

"To jest koniec parlamentaryzmu" - stwierdziła Kopacz zaznaczając, że prowadzi to także do ograniczenia obywatelskiej wolności. Kidawa-Błońska mówiła, że marszałek Sejmu nie może cenzurować opinii wygłaszanych przez posłów w przysługującym im na wystąpienie czasie. "Po raz pierwszy marszałek Sejmu staje się głównym cenzorem parlamentu" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Schetyna stwierdził, że marszałek Kuchciński łamie zasady. "Knebluje się posłów opozycji, przykro patrzeć na marszałka Kuchcińskiego, który chce koniecznie podkreślić, że jest częścią klubu PiS" - mówił Schetyna podkreślając, że Kuchciński jest przede wszystkim marszałkiem Sejmu.

Zapowiedział, że PO zgłosi poprawki do regulaminu Sejmu.