PO: Mariusz Błaszczak doprowadził do destrukcji w służbach

Błaszczak: Zero tolerancji dla klubów go-go

Borys Budka, który kieruje resortem spraw wewnętrznych w ramach gabinetu cieni PO, ocenił, że jedyną dobrą rzeczą w ostatnim roku urzędowania MSWiA "jest chyba to, że tylko trzy lata dzielą nas od tego, by pan minister Błaszczak przestał być ministrem spraw wewnętrznych i administracji".

- Przez ostatni rok dokonano wyjątkowej destrukcji jeśli chodzi bezpieczeństwo Polaków - podkreślił Budka. Wskazał m.in. na "najdłuższy w historii wakat" na stanowisku Komendanta Głównego Policji oraz na wypadek prezydenckiego samochodu. Według Budki dowodzi to, że "PiS nie potrafił zapewnić bezpieczeństwa nawet prezydentowi, który powinien takie bezpieczeństwo mieć zagwarantowane".

Polityk dodał, że na działaniach Błaszczaka ucierpiały służby mundurowe. - Symbolem PiS-u stała się kibolska kominiarka, czy też wybryki chuligańskie, które towarzyszyły świętom państwowym, a orzełek w mundurze tak naprawdę przegrał z szalikiem, czy też z osobami, które nie potrafią uszanować polskiej policji - powiedział Budka.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w gabinecie cieni Wojciech Wilk przekonywał, że destrukcja dotknęła również administracji publicznej. Zwrócił w tym kontekście uwagę na fakt, że Błaszczak ponosi odpowiedzialność za "zniszczenie służby cywilnej".

- Poprzez to, że został zlikwidowany tak naprawdę przez pana ministra konkursowy nabór na wyższe stanowiska urzędnicze i nie tylko, teraz PiS może zatrudniać swoich ludzi bez żadnego skrępowania - zauważył poseł.

Członkowie powołanego przez PO gabinetu cieni zwracali również uwagę na szkodliwe - ich zdaniem - działania szefa MSWiA ograniczające prawa i wolności obywatelskie. Wskazywali w tym kontekście m.in. na fakt, że to Błaszczak był inicjatorem uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. - Dzisiaj dopełnia się ten czarny scenariusz, który tak naprawdę od początku rządów pana ministra Błaszczaka w resorcie był przewidziany. PiS tak bardzo boi się własnych obywateli i tak bardzo boi się tych, którym władza nie podoba się, że próbuje zawłaszczyć również przestrzeń publiczną - mówił Budka.

Politycy PO zaapelowali do Polaków o to, żeby nie bali się protestować oraz o zgłaszanie do nich "każdej formy represji władzy". - Platforma Obywatelska obiecuje pomoc każdemu, kto bezprawnie zostanie zwolniony z pracy na skutek takich działań obecnej władzy, obiecujemy pomoc każdemu, kto będzie dotknięty tym nowym, niekonstytucyjnym prawem - w każdym biurze poselskim PO, w każdym biurze regionu Polacy znajdą pomoc - zadeklarował Budka.