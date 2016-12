Platforma Obywatelska o ustawie dezubekizacyjnej: Propaganda i populizm

- To jest kolejny etap czystek w służbach mundurowych. Pan minister Mariusz Błaszczak rozpoczynając swoje urzędowanie zwolnił bardzo wielu profesjonalnych policjantów, bardzo wielu wykształconych ludzi, którzy powinni dalej służyć Polsce, a nie na skutek politycznej zmiany być odsunięci od swoich obowiązków - wtórował mu Wojciech Wilk.

- Oczywiście nie bronimy członków Służby Bezpieczeństwa, oni nie zasługują na tak wysokie emerytury, natomiast obawiamy się, że przy tej okazji swoje świadczenia stracą ludzie, którzy uczciwie pracowali dla wolnej Polski - dodał.

Zdaniem posłów PO negatywne skutki wprowadzenia w życie ustawy dezubekizacyjnej mogłyby dotknąć m.in. funkcjonariuszy państwowej straży pożadnej, policji czy biur paszportowych, a także np. rodziny funkcjonariuszy BOR, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

- W tej propagandzie i populizmie traci sens to wszystko, co Platforma zrobiła jeśli chodzi o dezubekizację; to PO wprowadziła przepisy, które przeszły test konstytucyjności w Trybunale Konstytucyjnym i pozwoliły na odebranie przywilejów rzeczywiście tym osobom, którym te przywileje się nie należały - dodał Budka.