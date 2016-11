Schetyna: w niedzielę "gabinet cieni" PO rozpocznie recenzowanie rządu PiS

"Chcemy to zrobić w niedzielę. Rozpoczniemy recenzje, podsumowanie roku rządów złego rządu PiS; będziemy analizować aktywności i osiągnięcia, też te pisane w cudzysłowie, poszczególnych ministerstw. Zaczniemy to robić w najbliższą niedzielę i będziemy chcieli codziennie do świąt - czy do końca roku, jeżeli nie zdążymy do świąt - przedstawić opinię o każdym z ministrów i o ich aktywności oraz ich urzędników" - zapowiedział Schetyna.

Schetyna przypomniał, że w czwartek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się gabinet cieni PO. "Przedstawimy zasady naszej pracy, funkcjonowania tego gabinetu" - mówił lider PO na konferencji prasowej w Sejmie.

Zaznaczył, że w prace gabinetu cieni mają angażować się też europosłowie i samorządowcy PO oraz niezależni eksperci. "Zależy nam na tym, żeby te zespoły były jeszcze bardziej otwarte" - mówił.