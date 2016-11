Michał Szczerba: PO wstydzi się afery taśmowej

PO zwróciła się do CBA ws domniemanych nieprawidłowości w finansowaniu Solidarnej Polski

Gość programu mówił, że PO postawi duży nacisk na pomoc seniorom, gdy odzyska władzę. - Powstanie dział administracji rządowej poświęcony polityce senioralnej – zapowiedział poseł Szczerba. - Statystyki mówią, że po 2030 r. będzie ponad 13 mln starszych osób – wskazywał.

- Mamy świadomość, że obecnie jest 800 tys. osób niesamodzielnych, a niedługo będzie ich 2 mln – mówił Szczerba.

Poseł powiedział, że cieszy go, że społeczeństwo żyje coraz dłużej, ale niesie to za sobą wyzwania, aby na starość zagwarantować obywatelom godne i aktywne życie. - Widać dzisiaj, że PiS pełne haseł, segregatorów pokazywanych podczas debat, do tych rządów się nie przygotowało – mówił Szczerba.

- PO postawiła ostry kurs na modernizację kraju – mówił poseł. - Są rzeczy, których się wstydzimy, np. afery taśmowej, która pokazała nieodpowiedni język polityków – bił się w pierś Szczerba.

Mówił też, że PO miała zasługi, jak zwiększenie liczby przedszkoli czy budowa Orlików, ale szwankowało komunikowanie tego obywatelom, co PiS robi dziś dobrze. Czyli jest się czego uczyć od PiS? - Myślę, że tak – powiedział Szczerba.

Dodał, że PiS skrzętnie wykorzystuje media publiczne do swojej propagandy, często bazując na emocjach i manipulując. Poseł został zapytany o słowa wicepremiera Piotra Glińskiego, który w studiu TVP krytykował Wiadomości za materiały o organizacjach pozarządowych. - Dziwię się, że profesor Gliński potrzebował roku żeby to zauważyć – mówił Szczerba.

Pytany o niesprawiedliwe rozdzielanie pieniędzy na organizacje pozarządowe, za czasów rządów koalicji PO-PSL, odnosił się do szkoły ojca Tadeusza Rydzyka, która wówczas nie mogła liczyć na takie dotacje, jak za rządów PiS. - Nie widzę związków między gospodarką wodną a szkołą toruńską ojca Rydzyka – mówił Szczerba. - Teraz jest on specjalistą od szkolenia prokuratorów – dodawał poseł.