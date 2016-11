PO przekłada posiedzenie gabinetu cieni

Gabinet cieni PO zajmie się w środę, zgodnie z wcześniejszymi planami, kwestią zmian w kwocie wolnej od podatku.

Sejm zdecydował po południu, że kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6,6 tys. zł, ale zarabiający ponad 127 tys. zł rocznie stracą prawo do tego odliczenia. Sejm przyjął w tej sprawie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy PIT, CIT i Ordynacji podatkowej.

Politycy Platformy omówią też w środę plany resortu zdrowia stworzenia sieci szpitali. Zdaniem PO, efektem projektowanych zmian może być likwidacja 160 tego typu placówek.

Niewykluczone, że przedmiotem dyskusji gabinetu cieni będzie też szykowana przez rząd reforma oświaty.

Po południu Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekty ustaw wprowadzające reformę, w tym zmieniające strukturę szkół w Polsce.

Chodzi o projekty Prawa Oświatowego i Przepisów wprowadzających Prawo Oświatowe. Zgodnie z nimi w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają być zlikwidowane.