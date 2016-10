Janusz Lewandowski po konwencji PO: Polacy są zmęczeni PiS-em

Platforma Obywatelska przyjęła deklarację programową, która określi kierunki działalności PO na najbliższe lata. Według Grzegorza Schetyny PO ma być konserwatywno-liberalną partią centrową, liberalną też w kwestiach światopoglądowych.

- Platforma Obywatelska przeprowadziła Polskę przez najsroższy kryzys gospodarczy w powojennej Europie i to w taki sposób, że Polacy praktycznie tego nie odczuli. Dzisiaj przeprosiny i rozliczenia były raczej na drugim planie - mówił w Polsat News Janusz Lewandowski.

- To był trudny rok i dzisiejsza konwencja, to było raczej nowe otwarcie, niż rozliczenia. Teraz warto się przygotować na nowe rozdanie - dodał.

Zdaniem europosła Polacy są już zmęczeni rządami Prawa i Sprawiedliwości. - Już po roku jest to bardzo widoczne dla coraz liczniejszych grup społeczeństwa, mimo prób przekupienia, m.in. 500 zł na dziecko - tłumaczył.

W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata w sprawie praw kobiet w Polsce. Lewandowski uważa, że "Ta debata znowu będzie czynić z Polski "czarnego luda"".

- To straszne, ta ruina wizerunkowa po niespełna roku, kiedy to można byłoby być niezwykle dumnym z bycia Polakiem. Teraz co rusz są rezolucje i debaty, że w Polsce się źle dzieje - powiedział.