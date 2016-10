Rafał Grupiński w #RZECZoPOLITYCE: Błędy PiS odbijają się w sondażach

Członek władz Platformy Obywatelskiej przekonywał, że choć w niedzielę jego partia ogłosiła program wyborczy, to nadal będzie on zmieniany. - Budujemy program otwarty. Chcemy go konsultować z ludźmi, ekspertami, program będzie ewoluował – deklarował Grupiński.

Jakie są kluczowe założenia programu PO? - Podejście do gospodarki, zupełnie inne, mniej kolonizacyjne, które przedstawiał Janusz Lewandowski i Dariusz Rosati – mówił Grupiński. - Wyrównamy płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Chcemy, jeśli chodzi o edukację, żeby nie wprowadzano takich zmian PRL-owskich, jak proponuje pani minister Anna Zalewska – wymieniał gość programu.

Zdaniem Grupińskiego, co innego jest ważne w najbliższej przyszłości. - Najważniejszym zadaniem teraz jest odbudowa wspólnoty – mówił poseł PO.

- Trzeba rozliczyć ministra Antoniego Macierewicza za mity o Smoleńsku – uważa Grupiński. Likwidacja IPN to natomiast odpowiedź PO na upolitycznienie Instytutu przez PiS.

- Jeśli chodzi o CBA, to jest to policja polityczna – twierdzi Grupiński. Jego zdaniem Biuro nie ma sukcesów na swoim koncie. - Pożytków z tego było niewiele. Przypomina sobie pan, żeby CBA odkryło jakąś dużą aferę w ostatnich latach? – pytał prowadzącego Grupiński.

Na argument, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest potrzebne do weryfikacji oświadczeń majątkowych urzędników na różnym szczeblu, Grupiński mówił, że są do tego odpowiednie organy. - Mechanizmy kontrolne są w samych instytucjach samorządowych, a dopiero potem przychodzi CBA – powiedział poseł PO.

Czterech posłów Platformy poparło zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. – Cieszę się, że pan wspomniał, że to tylko cztery osoby spośród 130 posłów – mówił Grupiński. - Pan Ryszard Petru powiedział, że większość parlamentarzystów Platformy poparło zaostrzenie prawa, co jest oczywistym kłamstwem – dodał.

- PiS ma ten problem, że kobiety, elektorat PiS, nie zgadza się na zaostrzenie przepisów – mówił poseł Platformy.

Rozmowa zeszła na temat sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym słabną notowania PiS, a znacznie wzrosło poparcie dla Nowoczesnej kosztem PO. - W ostatnich sondażach zyskiwaliśmy – komentował Grupiński. Jego zdaniem, po konwencji programowej, znowu notowania będą wzrastać.

- PiS popełnia tak mnóstwo błędów, jak sprawa Misiewiczów, że odbija się to czkawką w sondażach wyborczych – mówił gość o zadyszce w sondażu PiS. - PiS mimo, że rozdał 500+, tej premii wyborczej nie dostał. Platforma po roku rządów miała 57 proc. poparcia.