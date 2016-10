Sławomir Neumann: Rząd PiS chce naruszyć wolność Polaków

Platforma Obywatelska podczas niedzielnej konwencji w Gdańsku zapowiedziała zmiany w partii. Sławomir Neumann odpowiedział, czemu wyborcy powinni znowu zaufać jego partii.

- Jesteśmy partią po przejściach. I tych dobrych, i tych trudnych dla nas. PO ma 16 lat, z czego 8 lat dzierżyła stery polski, z dobrymi efektami. Były też te gorsze momenty, za które w niedzielę Grzegorz Schetyna przeprosił - powiedział polityk PO w RMF FM.

Neumann dodał, że politycy PO potrafią dostrzec u siebie wady i wyciągnąć z nich wnioski. - Mamy doświadczenie ostatniej porażki, to jest coś, co w polityce nie jest do przecenienia, bo to na porażkach się najwięcej uczy - mówił.

Polityk podkreślił również, że ważne jest utrzymanie kompromisu aborcyjnego. - Uważamy, ze to jest jeden z elementów który musi być zabezpieczony w Polsce. Ten kompromis z 1993 roku, wynegocjowany w bardzo trudnej debacie, bardzo emocjonalnej debacie, jest wartością, której należy bronić, bo do niego się w Polsce, nie tyle przyzwyczailiśmy, myśmy się się pogodzili z tym i umiemy z tym żyć - tłumaczył.