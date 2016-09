Dariusz Rosati chce dogonić Zachód w jednym pokoleniu

W środę w Krynicy politycy Platformy zorganizowali konferencję pt. „Strategia dla Polski”. Jak mówił szef ugrupowania Grzegorz Schetyna posłowie chcieli w jej trakcie przedstawić, jakie - ich zdaniem - wyzwania i zagrożenia stoją obecnie przed Polską.

„Dzisiaj zagrożeń jest więcej niż wyzwań i one są blisko nas” – mówił Schetyna. Wśród owych zagrożeń wymienił m.in. konsekwencje Brexitu, napływ uchodźców do Europy, wyniki wyborów w USA, Francji oraz Niemczech i stan systemu bankowego we Włoszech.

Wtórował mu Rosati, który do zagrożeń zewnętrznych dodał rosnącą falę populizmu. Ocenił, że obecnie w PE niemal 30 proc. ugrupowań to partie populistyczne. „Bardzo trudno jest forsować pewne sensowne inicjatywy w sytuacji, gdy zarówno z lewej, jak i z prawej strony istnieją silne populistyczne grupy, które wszystko krytykują i uważają, że całe zło leży w Brukseli, całe zło leży we współpracy państw europejskich” – mówił europoseł.

W ocenie polityka, Europa od strony ekonomicznej przestała obecnie dostarczać to, czego ludzie oczekiwali, czyli silnego wzrostu gospodarczego, czy też pewnych i dobrze płatnych miejsc pracy. „To jest wynik kryzysu, ale też złej polityki prowadzonej przez większość krajów UE” – ocenił.

Odnosząc się do sytuacji w Polsce Rosati stwierdził, że nasza gospodarka nie jest zła, ale jej problemem jest polityka obecnego rządu, która - według niego - może doprowadzić do kryzysu finansów publicznych „w rodzaju kryzysu argentyńskiego czy greckiego”.

Podkreślał, że PO ma pomysły, w jaki sposób pobudzić naszą gospodarkę, by nadal rosła w szybkim tempie.

„Platforma powinna zaproponować Polakom strategię rozwoju gospodarczego, która będzie ambitna, a jednocześnie wykonalna. Mam taką propozycję, aby budować tę strategię pod hasłem dogonić Zachód w ciągu jednego pokolenia” - powiedział.

„To jest możliwe; wymaga tempa wzrostu (gospodarczego) powyżej 4 proc. w ciągu roku, czyli w ciągu 20 lat można osiągnąć średni poziom PKB na mieszkańca UE. To będzie zamknięcie wielowiekowej luki cywilizacyjnej i rozwojowej pomiędzy Polską a zachodnią Europą” - podkreślił.

Rosati, tłumacząc jak to osiągnąć, wskazał, że są trzy źródła wzrostu gospodarczego: inwestycje, praca i postęp technologiczny, wydajność pracy, innowacje.

„Jeśli chodzi o inwestycje, to wszyscy się zgadzamy, że trzeba zwiększyć udział inwestycji w PKB. Nawet w strategii wicepremiera Mateusza Morawieckiego się to znajduje, ale wszystkie działania, jakie podejmuje rząd, zmierzają akurat do tego, by udział inwestycji obniżyć” – zaznaczył Rosati.

Polityk zapewniał, że PO ma cały szereg propozycji, które mają spowodować wzrost udziału inwestycji w PKB. Wśród nich wymienił ograniczenie deficytu budżetowego i przekazanie tych środków na inwestycje oraz zwiększenie dopływu kapitału zagranicznego.

„Mamy także w planie uproszczenie i zdecydowane zmiany w otoczeniu regulacyjnym biznesu, co spowoduje obniżenie kosztów rozwoju, ułatwienie inwestycji” – dodał.

Jeśli chodzi o pracę - mówił Rosati - to jeśli obecny rząd doprowadzi do obniżenia wieku emerytalnego, Platforma "będzie zabiegać o to, by ten wiek emerytalny podwyższyć tak, jak to było w naszej pierwotnej propozycji sprzed trzech lat". "Cały świat idzie w kierunku wydłużenia wieku emerytalnego (…), bo w żaden inny sposób nie można zapewnić przyszłym emerytom godnej i dostatniej starości" – tłumaczył.

Polityk mówił, że należy też kłaść nacisk na rozwój szkolnictwa, m.in. zawodowego, co „jest zaniedbaną dziedziną w naszym kraju”. Wśród pomysłów PO wymienił też m.in. dopłaty do niskopłatnych miejsc pracy, zwłaszcza w regionach dotkniętych wysokim bezrobociem.

Rosati odniósł się też do kwestii innowacyjności stwierdzając, że PO jest innego zdania niż rząd PiS. Według niego, Polska "nie może wymyślać wszystkiego od początku". "Tak się tego nie robi. Innowacyjność w gospodarce buduje się inwestując w odpowiednie technologie" – stwierdził.

„Nie ma co rozwijać od początku technologii, które są już opanowane w krajach rozwiniętych. Dlatego musimy otworzyć drzwi do kapitału zagranicznego, a nie je zamykać. Najlepszym sposobem poprawy poziomu innowacyjności, wydajności pracy są nowoczesne technologie, które przychodzą wraz z inwestycjami zagranicznymi” - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że PO chce też wspierać rodzime firmy.

„Kluczem do sukcesu jest poprawa bytu Polaków, a do tego potrzebna jest sensowna polityka” – zakończył swoje wystąpienie Rosati.