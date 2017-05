Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: pierwsza rata odpisów do końca maja

Pracodawcy obowiązkowo tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą do 31 maja 2017 r. przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych. Resztę przelewa się do końca września.