Kiedy pracownik nie dostanie odprawy

Zła sytuacja finansowa pracodawcy może skutkować obniżkš pensji pracowników lub zwolnieniami. Nie zawsze jednak wypowiadanie umów wišże się z obowišzkiem wypłaty odpraw.

Problematykę zwolnień grupowych oraz zasad przyznawania odpraw podwładnym z tego tytułu reguluje ustawa z 13 marca 2003. r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1474 ze zm.; dalej: ustawa). W art. 1 ustawy precyzuje się zwrot „zwolnień grupowych". O takiej decyzji pracodawcy można mówić, gdy ten jako zatrudniajšcy co najmniej 20 pracowników rozwišzuje z podwładnymi umowy o pracę z przyczyn ich nie dotyczšcych. Istotne przy tym jest, aby rozwišzanie umów miało miejsce w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron. Ważne jest również, aby zwolnienia obejmowały co najmniej:

- 10 pracowników – jeœli firma zatrudnia ich mniej niż 100,

- 10 proc. pracowników – gdy w zakładzie pracy jest zatrudnionych od 100 do 299 podwładnych,

- 30 pracowników – jeżeli firma zatrudnia ponad 300 pracowników.

W tych liczbach uwzględnia się pracowników, z którymi pracodawca z własnej inicjatywy rozwišzuje umowy na podstawie porozumienia stron, jeœli jest ich co najmniej pięcioro.

Ważny rodzaj umowy...

Ustawa obejmuje zwalnianych pracowników, którzy sš zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Bez znaczenia jest, czy podwładny czynnie œwiadczy pracę, czy np. znajduje się na urlopie wychowawczym lub wypoczynkowym.

Regulacje ustawy nie dotyczš natomiast osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia, a także osób zatrudnionych na podstawie mianowania.

Sš też grupy pracowników, których nie mogš obejmować zwolnienia grupowe. W ramach takich redukcji nie wolno zwolnić m.in. osoby, której brakuje mniej niż 4 lata do osišgnięcia wieku emerytalnego, kobiety w cišży czy pracownika korzystajšcego z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego bšdŸ ojcowskiego (art. 5 ust. 5 ustawy).

...i liczba zwalnianych

W liczbie zwalnianych pracowników należy uwzględniać wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreœlony, a także okreœlony – z pominięciem tych, które rozwišżš się z nadejœciem okreœlonego terminu. Nie uwzględnia się też pracowników zatrudnianych na okres próbny.

W sprawie zwolnień ważny jest czas, w którym następujš redukcje etatów. Istotna jest przy tym liczba wręczanych wypowiedzeń, a nie rozwišzań stosunku pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sšdu Najwyższego z 21 marca 2001 r. (I PKN 334/00) „liczenie terminu 30 dni rozpoczyna się od wręczenia pierwszemu pracownikowi wypowiedzenia. Termin ten nie może być liczony od daty rozwišzania stosunku pracy z racji różnej długoœci okresów wypowiedzenia".

Zatem kwalifikacja, czy wypowiedzenia zostały wręczone w ramach zwolnień grupowych, następuje na przestrzeni kolejnych 30 dni kalendarzowych. Dolicza się do nich zawarte w tym okresie porozumienia stron zainicjowane przez pracodawcę.

Pojedyncze odejœcia

Ustawa reguluje także tzw. zwolnienia indywidualne w firmie zatrudniajšcej co najmniej 20 pracowników (art. 10 ustawy). Może do nich dojœć, gdy pracodawca zwalnia mniejszš liczbę osób niż wskazana w ustawie.

W tym przypadku ważna jest przyczyna rozwišzania umowy. Wyłšcznym powodem zwolnienia muszš być przyczyny leżšce po stronie pracodawcy. Wypowiedzenie umowy lub jej rozwišzanie za porozumieniem stron nie może nastšpić z winy pracownika. W razie rozwišzania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na jaki była zawarta, nie można mówić o zwolnieniach indywidualnych.

Wypowiedzenie zmieniajšce

Problem zwolnień grupowych czy indywidualnych często pojawia się w sytuacji tzw. wypowiedzenia zmieniajšcego. Wliczanie do grupy zwalnianych osób tych, którym zaproponowano kontynuację pracy, budzi wštpliwoœci sšdów.

Sšd Najwyższy w wyroku z 30 wrzeœnia 2011 r. (III PK 14/11) negatywnie ustosunkował się do rozwišzania dopuszczalnoœci stosowania procedury zwolnień grupowych do wypowiedzeń zmieniajšcych. Zdaniem SN, jeżeli celem wypowiedzenia zmieniajšcego jest zmiana warunków pracy lub płacy dla kontynuacji zatrudnienia, a rozwišzanie stosunku pracy jest tylko ewentualnym skutkiem nieprzyjęcia przez pracownika proponowanych warunków, to nie można zakładać, że każde wypowiedzenie zmieniajšce, przy odmowie pracownika, jest równoznaczne z rozwišzaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych.

Wysokoœć œwiadczenia

Pracownikom odchodzšcym w ramach ww. ustawy należy się odprawa pieniężna. Zależy ona od okresu zatrudnienia u pracodawcy. Podwładny otrzymuje odprawę w wysokoœci jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Gdy zatrudnienie trwało od 2 do 8 lat, powinien otrzymać odprawę w wysokoœci dwumiesięcznych zarobków. Natomiast odprawa dla pracownika zatrudnionego dłużej niż 8 lat to trzymiesięczne wynagrodzenie.

Odprawę wylicza się według zasad dotyczšcych obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jej wysokoœć nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowišzujšcego w dniu rozwišzania stosunku pracy (art. 8 ustawy).

Przykład

Pan Andrzej otrzymał z grupš czterech osób wypowiedzenia zmieniajšce warunki pracy i płacy. Dwie osoby odmówiły zgody na zawarcie umowy o pracę na nowych warunkach i wystšpiły do sšdu z pozwem o odprawę w oparciu o przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych. Po analizie stanu faktycznego, sšd oddalił powództwa. Uznał, że pracodawca miał prawo zaproponować nowe warunki pracy, a okolicznoœci sprawy wskazujš, że nie zmierzał do rozwišzania umów o pracę, lecz zależy mu na kontynuowaniu współpracy z podwładnymi.

Przykład

W zakładzie pracy doszło do spotkania z pracownicami. Pracodawca poinformował je, że w zwišzku ze zmniejszonš sprzedażš sukni œlubnych konieczne sš niezwłoczne zwolnienia 15 proc. pracownic z 200-osobowego zakładu pracy. Po negocjacji ze zwišzkami zawodowymi ustalono procedury ugodowego zakończenia rozmów z pracownikami. Brak wypłat groził bowiem skierowaniem spraw na drogę sšdowš.

