Sztafeta 4x5 km: tym razem Justyna Kowalczyk nie pomogła

Polska sztafeta kobieca przybiegła do mety na 10. miejscu. Wygrały Norweżki przed Szwedkami i Rosjankami w barwach neutralnych

—korespondencja z Pjongczangu

Kiedy Marit Bjoergen kończyła triumfalny finisz, kilka metrów przed Szwedkš Stinš Nilsson, co z trybun oglšdał w napięciu sam król Szwecji Karol Gustaw, polscy dziennikarze patrzyli na tablicę œwietlnš i wypatrywali, już bez wielkiej nadziei, jak biegnie Sylwia Jaœkowiec, która zamykała polskš sztafetę, startujšc z 11. pozycji.

Polka wyprzedziła na ostatniej zmianie tylko Czeszkę, dziesište miejsce na mecie oznaczało brak sportowych stypendiów, koniec pewnej sportowej historii, może czas znacznych zmian w kadrze. Trochę smętnie zrobiło się nam na stadionie biegowym, bo jeszcze niedawno w Lahti polska czwórka (z Korneliš Kubińskš zamiast Jaœkowiec) dała radę, teraz już nie.

Start Polek wyglšdał tak jak miejsce na mecie. Ewelina Marcisz biegła pierwsza stylem klasycznym, przekazała zmianę Justynie Kowalczyk na 9. pozycji. Minutę za liderkami z Rosji, Słowenii i Norwegii. Pani Justyna przegoniła Czeszkę, ale dała się dogonić Amerykance, Sadie Bjornsen, o znaczšcym awansie nie mogło być mowy. Właœciwie o żadnym.

Zegary też pokazały stratę kolejnych dwudziestu sekund do prowadzšcych, którymi w połowie dystansu były Rosjanki, Szwedki i Finki. Na trzeciej zmianie Martyna Galewicz spadła dwa miejsca, było wiadomo, że stypendium nie będzie, do ósmego miejsca brakowało już minuty.

– To nie była jakaœ specjalnie dobra pištka. Powiedziałabym nawet, że słaba. Nie poczułam się dobrze z nartami dzisiaj. Nie wiem, czy to kwestia smarowania, czy to kwestia gorszego dnia. Myœlałam, że wyjdzie troszkę lepiej, wyszło troszkę gorzej. Nie ma miejsca w ósemce, ale do niego trzeba coœ więcej. Jeden raz w życiu ja zawaliłam, myœlałam, że może tym razem dziewczyny powalczš o tę ósemkę. Nie znam szczegółów ich startu, byłam skoncentrowana na swoim, wiadziałam tylko, że trochę przede mnš jest Niemka, za nami Włoszki. Różnic czasu nie pamiętam. Muszę iœć, trener kazał mi szybko się ogrzać – rzekła za metš Justyna Kowalczyk.

Najlepsza polska biegaczka starała się trzymać fason, nawet trochę się uœmiechnšć, ale oczy miała smutne. Jeden z dziennikarzy powiedział, że miała w nich „Potargano chałpę", jak œpiewa góralski zespół De Press i było trafne stwierdzenie. Poszła, wróci w œrodę, bo pozostały Kowalczyk starty w sztafecie sprinterskiej z Sylwiš Jaœkowiec (21 lutego) i ostatniego dnia igrzysk na 30 km stylem klasycznym.

Wygrały Norweżki, Ragnhild Haga przyspieszyła jak pocišg ekspresowy KTX z Seulu do Pjongczangu, zrobiła œwietnš robotę dla kończšcej sztafetę Marit Bjoergen, która dopełniła dzieła. Trzynasty medal olimpijski na szyi – to jest wyczyn. Polska sztafeta cicho zeszła ze sceny, dosłownie i w przenoœni. – Porozmawiajmy o tym wszystkim po sezonie – mówiła Sylwia Jaœkowiec.

Sztafeta kobiet 4x5 km: 1. Norwegia (I. F. Oestberg, A. U. Jacobsen, R. Haga, M. Bjoergen) 51.24,3; 2. Szwecja (A. Haag, C. Kalla, E. Andresson, S. Nilsson) 2,0 s straty; 3. OAR (N. Niepriajewa, J. Biełorukowa, A. Siedowa, A. Niechaczewska) 43,3; 4. Finlandia (A. K. Saarinen, K. Niiskanen, R. L. Roponen, K. Parmakoski) 1.02,6; 5. USA (S. Caldwell, S. Bjornsen, K. Randall, J. Diggins) 1.20,5;...10. Polska (E. Marcisz, J. Kowalczyk, M. Galewicz, S. Jaœkowiec) 3.06,6.