Kamil Stoch: Pompujcie ten balonik beze mnie

Kamil Stoch po konkursie na dużej skoczni: – To była praca zbiorowa, na to złoto zapracowało bardzo wielu ludzi. Bogu też można dziękować

Rzeczpospolita: Jak wyglšdały pana dni przed tym konkursem, różniły się od innych?

Kamil Stoch: Wyglšdały całkowicie zwyczajnie, jak zawsze. Zmiana mogłaby mnie wytršcić z pewnego stanu równowagi, w którym byłem. A tak, nic mnie nie zaskoczyło, nie rozproszyło.

Ostatnie 24 godziny też tak wyglšdały?

Tak, starałem się zachować te same aktywnoœci i nie robić nic na siłę. Po prostu działałem normalnie. Kolejny dzień w biurze...

Czy trener Stefan Horngacher jakoœ specjalnie pana wyciszał, czy zostawił samego z myœlami?

Trener nie musi nas wyciszać. Każdy z nas jest już na tyle doœwiadczony, że wie co ma robić. Chyba trener widział, że jestem dziœ dobrze dysponowany i, że jeœli zrobię to co umiem, to wystarczy.

Wie pan dlaczego w drugim konkursie poszło lepiej, niż w pierwszym?

Czekałem na to bardzo długo, cztery lata. Liczyłem, że stać mnie będzie tutaj na wiele, że będę w bardzo dobrej dyspozycji, że tak właœnie zostałem przygotowany do tego sezonu, do tego najważniejszego momentu. Czułem po konkursie na normalnej skoczni, że nie pokazałem wszystkiego na co mnie stać. Po prostu na dużej skoczni chciałem skakać tak, jak potrafię najlepiej. Ten pechowy konkurs na normalnej skoczni nie zaburzył mojej pewnoœci siebie.

Jak tak naprawdę było z pana nerwami przed drugim skokiem?

Wiedziałem, że przede mnš skaczš daleko, ale też tutaj na skoczni dziejš się różne dziwne rzeczy, wszystko zależy od warunków. Wiedziałem, że nie zrobię nic więcej, niż potrafię, dlatego starałem się skupić tylko na tym, co mam zrobić. Na tym, żeby zrobić to normalnie, ale włożyć w ten skok wszystko co mogę.

Na zeskoku usłyszał pan od chłopaków, że jest na pewno medal?

Usłyszałem, ale wolałem poczekać, aż się to wyœwietli.

Nie żył pan przez miniony tydzień pod presjš?

Nie żyłem. Uważam, że najgorsza jest presja, jakš sami na siebie nakładamy. Ja starałem się sobie niczego nie narzucać, na nic się nie nastawiać, po prostu robić wszystko z uœmiechem i wierzyć, że stać mnie na bardzo dobre skoki.

Jak zobaczył pan, że wiatr wieje z tyłu skoczni, pomyœlał pan: to jest mój dzień?

Nie można się tak nastawiać. Zawsze może coœ pójœć nie tak, zawsze coœ nas może zaskoczyć, co może nie być zależne od nas. Najlepszš drogš moim zdaniem jest zamknšć się w takim myœleniu, że zrobię tylko to co potrafię najlepiej, tylko to, co umiem i zobaczę, co mi to da.

Komu dedykuje pan to złoto?

Dedykuję przede wszystkim mojej żonie. Dedykuję sztabowi szkoleniowemu, bo uważam, że to jest zasługa całego teamu i pracy, którš wkładajš. Poczšwszy od trenera głównego i asystentów, po fizjoterapeutę, serwismenów, doktora, no i dyrektora sportowego też, bo on robi tutaj niesamowitš pracę. To był efekt pracy bardzo wielu ludzi. Warto, a nawet trzeba też podziękować Bogu, że mogłem pokazać na co mnie stać.

Porównania z Soczi pan nie uniknie. Tam złoto na dużej skoczni zdobył pan jakby siłš rozpędu, tu chyba był pan bardziej zadowolony z prób?

Tak właœnie było. Tu w Pjongczangu trzeba było na to złoto bardziej zapracować. Dosłownie. Dzisiaj, przy tak wysokim poziomie zawodów, przy takiej dyspozycji innych zawodników, trzeba było naprawdę skoczyć najlepiej, jak się potrafi. Cieszę się, że przy takim napięciu, przy tym wszystkim, co się działo dookoła potrafiłem to zrobić. Zdaję sobie sprawę, że ten tydzień był trudny, wiedziałem, że dla was dziennikarzy też bywałem trudnym rozmówcš. Mam swoje humory, mam czasami nie do końca zrozumiałe żarty, ale to wszystko po to, żeby znaleŸć dla sobie najlepszš drogę, żeby w takich momentach, jak dziœ, zrobić co potrafię.

W Soczi też była długa chwila czekania na ostatniš ocenę...

Ja tam wiedziałem, że zepsułem skok, i było napięcie w rodzaju: zobaczymy co będzie. Tutaj wiedziałem, że zrobiłem naprawdę wszystko, co się dało. I znów czekałem na wynik, ale z takš nadziejš, że zasłużyłem na to zwycięstwo.

Potrafi pan porównać radoœć z Soczi i Pjongczangu?

Każdy medal to jest radoœć. Każda wygrana, każdy sukces. Tutaj w Korei wszystko jest inaczej, zdecydowanie inaczej. Tutaj naprawdę wielu ludzi się do tego przyczyniło. Warto ich wszystkich wymienić, to Stefan Horngacher, Grzegorz Sobczyk, Michal Doleżal, Zbigniew Klimowski, Kacper Skrobot, Maciej Kreczmer, Łukasz Gębala, doktor Aleksander Winiarski, Adam Małysz, prezes Tajner też niech będzie. Jeszcze moja żona Ewa Bilan-Stoch, moi rodzice, moje siostry, wszyscy kibice, dziennikarze. Wam też bardzo dziękuję, przede wszystkim za wyrozumiałoœć. Że nie pompowaliœcie zbytnio balonu oczekiwań, że pytania były wyważone.

Simon Ammann, czterokrotny mistrz olimpijski powiedział po konkursie, że to wielka rzecz móc skakać tutaj z panem...

Nie chciałbym, żeby to teraz wyglšdało, że będę wzajemnie mu słodzić, ale naprawdę uważam, że Simon jest bardzo pozytywnym człowiekiem i wspaniałym zawodnikiem. Wcišż szuka swoich najlepszych skoków. Też mi imponuje. Pomimo tak bogatej w sukcesy kariery chce dalej zdobywać więcej.

Wie pan, że jest pan najstarszym mistrzem olimpijskim w skokach?

Wiem, jestem.

To może już możemy pompować balonik? Za cztery lata Pekin, można poprawić rekord Ammanna...

To pompujcie, ale beze mnie.

Wróćmy zatem do Pjongczangu. Widzi pan szansę na walkę o złoto drużynowe z Norwegami?

Oczywiœcie widzę, ale nie walkę o złoto, tylko widzę szansę, żebyœmy zrobili to, co do nas należy. Jak będzie, czas pokaże. Przed konkursem indywidualnym też wydawało się, że Norwegowie sš nie do pokonania.

Szansa jest jednak duża, największa w historii na ten medal...

Ale nic nie stawiamy sobie za cel. Nie nakręcamy siebie bez potrzeby. Stać nas na wiele, ale tylko pod warunkiem, że każdy zrobi najlepiej to, na co go stać.

Ale koledzy mówili, że ten medal jednak trochę ich nakręca...

Cieszę się bardzo.

Trochę też relaksuje, daje większy komfort?

No tak.

To prawda, że w konkursach drużynowych jeszcze bardziej się staracie?

Te konkursy zawsze wycišgajš z nas więcej energii. Każdy stara się zrobić wszystko tak jak trzeba, bo wie, że jeœli coœ zawali, to także całej drużynie.

Czy docierało do pana, że ten tydzień był bardzo trudny dla całej polskiej reprezentacji olimpijskiej, że w Polsce jš krytykowano, a pan dostarczył wreszcie ten medal i trochę uratował sytuację?

Bardzo proszę. Ale tak poważnie, to staram się nie czytać tego, co piszš w internecie, nie œledzić mediów, bo czasem wystarczy jeden artykuł, jedno zdanie, które zaburzy nasz spokój, lub pewnoœć siebie. Choć pewnoœci siebie to chyba nie, ale po co się niepotrzebnie nakręcać. Mamy wystarczajšco dużo emocji.

—w Alpensia Ski Jumping Center wysłuchał Krzysztof Rawa