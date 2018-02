Wygrał Johansson, Stoch siódmy, nadzieja nie gaśnie

Kwalifikacje zaliczone pomyœlnie, w sobotę o 13.30 konkurs na skoczni dużej z czwórkš Polaków, czyli druga przymiarka Kamila Stocha i kolegów do medalu

—korespondencja z Pjongczangu

Skoki w Alpensia Ski Center znów przebiegły pod znakiem chłodu i wiatru, choć już chyba wszyscy się powoli przyzwyczajajš do uroków koreańskiej zimy. Zgłosiła się na start grupa 57 skoczków, tylko siedmiu odpadło, więc poprzeczka nie wisiała zbyt wysoko.

Wszystkich bardziej interesowało porównanie sił głównych bohaterów sobotniego konkursu – wytypować ich nie jest trudno, każdy wie, że medalistów trzeba szukać przede wszystkim wœrod Norwegów, Niemców i Polaków, że włšczyć się mogš do walki niektórzy Austriacy, Słoweńcy i Japończycy, innym będzie znacznie trudniej.

W pištek swoje dołożył silny wiatr, trzeba to znów pisać, choć na szczycie klasyfikacji roszady sš w zasadzie nieduże. Kwalifikacje wygrali Norwegowie – uœmiechnięty od ucha do ucha Robert Johansson przed Johannem Andre Forfangiem, trzeci był jednak Japończyk Ryoyu Kobayashi, któremu tak dmuchnęło pod narty, że ustanowił rekord skoczni – 143,5 m.

Czwarty – mistrz ze skoczni normalnej Andreas Wellinger, potem Michael Hayboeck, obecnie chyba najlepszy z Austriaków, szósty znów Norweg Daniel Andre Tande.

Kamil Stoch skoczył nieŸle, był najlepszym z Polaków, siódme miejsce może nie postraszyć rywali, ale w odczuciach skoczka, uœmiechniętego po pracy, wszystko jest jak należy. – Zgadzam się z tymi, którzy widzieli dziœ moje dwa dobre skoki. Nie wiem czy w stu procentach trafiałem w próg, ale próg mi „oddawał". Zawsze staram się na skoczni odcišć od wszystkiego i skupić na swej pracy. Dziœ było tak samo. Wiadomo, że gdy jestem w dobrej dyspozycji, to wszystko łatwiej przychodzi i nie muszę się skupiać na wielu elementach naraz. Mam też więcej pewnoœci siebie. W zasadzie więcej komentarza nie trzeba. Nie mam pojęcia, czemu tu bardziej wieje, gdy zbliża się konkurs. Nic na to nie poradzę, mogę tylko wpłynšć na moje skoki, by były solidne, na dobrym poziomie, albo jeszcze lepsze. Czuję się dobrze na dużej skoczni, choć niekiedy brakuje mi płynnoœci, ale to kwestia treningu. Dzisiaj mieliœmy się tylko zakwalifikować, w sobotę mamy walczyć – mówił lider polskiej drużyny.

Maciej Kot był zaraz za Stochem. Trafił na mocny podmuch, poleciał zgrabnie aż 138 m. – Ten wiatr ma tendencję dmuchania pod narty, tylko podmuchy sš nierówne. Można trafić na mocne noszenie za progiem, potem jest cisza, która wytršca z równowagi. To jest nieprzyjemne. Najlepiej jak wiatr wieje trochę slabiej, ale równo na całej długoœci skoczni. Więc była loteria, ale chyba mniejsza, niż na normalnej skoczni. Skoczyłem dobrze także dlatego, że prosto. U mnie jak jest prosto, to można poznać, że to dobry skok. Przepis na jutro jest zawsze taki sam: dwa dobre skoki, wiatr pod narty jest tylko dodatkiem – stwierdził skoczek.

– Jak na kwalifikacje, to było w porzšdku. Trochę brakowało szybkoœci, ale nie narzekam. W konkursie nic nie trzeba robić na siłę, skoki myœlę, że będš lepsze, nogi też. Wcale nie myœlę o poprzednich zawodach, zakończmy ten temat, trzeba patrzeć do przodu. Zerkamy na prognozę pogody, ale bez przesady – oceniał Stefan Hula.

– Tutaj liczy się miejsce, w którym wieje. Za bulš jest zwykle cisza, im wczeœniej się dostanie powietrze pod narty, tym łatwiej odlecieć. Ja nie poczułem wsparcia po wyjœciu z progu, ale poczułem, że skoki były dobrze wykonane. Dziœ szczęœcie z warunkami to była sprawa drugorzędna. Jutro jest nowy dzień. Zachowuję pogodę ducha, bo do trzech razy sztuka, a już dwa razy mi nie powiało, to prosta kalkulacja. Na górze patrzyłem trochę na rywali, skok Ryoyu zrobił na mnie wrażenie, ale wyniki kwalifikacji ze względu na wiatr nie sš bardzo wymierne. Plan na jutro: normalne dobre skoki, nic więcej – to przedkonkursowe słowa Dawida Kubackiego.

Nie było pod skoczniš Piotra Żyły, było zimno, jego obecnoœć niewiele by wniosła, pożegnał więc w wiosce kolegów jadšcych na kwalifikacje i trzymał za nich kciuki w hotelu. Przyjedzie jednak pod skocznię w sobotę.

Jeœli komuœ mało było wczeœniejszych szeœciu serii treningowych (fakt, niektórzy je opuszczali) i samych kwalifikacji, to miał jeszcze w pištek serię próbnš przed kwalifikacjami. W niej także widoczna była siła Niemców – pierwszy był Andreas Wellinger, czwarty Karl Geiger, dziewišty Richard Freitag oraz Norwegów – cała czwórka znalazła się na miejscach od pištego do dwunastego.

Polacy równo i w powtarzanej wczeœniej doœć często kolejnoœci : Stoch – trzeci, Kubacki – 13., Hula – 15., Kot – 31. Inne nacje nie wtršcały się między wielkich zbyt intensywnie, tylko Amerykanin Kevin Bickner (szósty) i Słoweniec Anze Semenic (dziesišty) wdarli się między najlepszych. Wiatr na koreańskich skoczniach niechętnie jednak daje szansę efektownych powtórek i za drugim razem na takie wybryki nie pozwolił.

Skoczkom i kibicom skoków pozostało czekać niecałš dobę na konkurs olimpijski. Ma stałš godzinę rozpoczęcia – 13.30 w Polsce, 21.30 w Korei. Znów będzie to walka w œwietle reflektorów, z głoœnš muzykš, zapowiada się, że z licznš publicznoœciš, skoro na kwalifikacje przyszło niemało osób. Wierzyć w pierwszy polski medal – raczej należy, choć rywale sš mocni. – PrzyjdŸcie jutro i mocno dmuchajcie nam pod narty – poprosił na odchodne Kamil Stoch. Dostał obietnicę, że będziemy.

Kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni: 1. R. Johansson 131,9 pkt. (135 m); 2. J. A. Forfang (obaj Norwegia) 128,7 (137); 3. R. Kobayashi (Japonia) 127,6 (143,5);...7. K. Stoch 125,6 (131,5); 8. M. Kot 124,8 (138); 14. D. Kubacki 114,7 (127); 18. S. Hula (wszyscy Polska) 110,4 (127).