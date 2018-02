Polscy skoczkowie w Pjongczangu: Rośnie mur pewności siebie

W pištek kwalifikacje, w sobotę konkurs na dużej skoczni. Nadzieja nie ginie, Kamil Stoch œwietny na treningach.

Korespondencja z Pjongczangu

Trener Stefan Horngacher wysłał na dwa dni treningów całš pištkę. Już po seriach œrodowych wiedział, że najsłabszy w grupie jest wcišż Piotr Żyła, w czwartek zdania nie zmienił, bo nie mógł. Wystawi na pištkowe kwalifikacje (poczštek o 13.30 czasu polskiego) tę samš czwórkę, która startowała na skoczni normalnej: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot.

– Trener już po drugim skoku treningowym powiedział mi, że nie wezmę udziału w kwalifikacjach. Jest mi smutno, ale taki jest sport. Z moimi skokami stało się coœ niedobrego. Nie umiałem znaleŸć równowagi. To był największy problem. Do nikogo nie mam pretensji. Do siebie też nie. Nie myœlę już o konkursie drużynowym. Oni będš walczyć o medale, będę im kibicował – mówił Żyła.

Stoch skakał w czwartek tylko dwa razy. Więcej nie trzeba było. W pustawej scenerii, ale przy głoœnej muzyce, w drugiej próbie poleciał jak nikt inny aż 139,5 m (ze skróconego rozbiegu), można było bić brawo i uwierzyć, że zaprzyjaŸnił się ze skoczniš na dobre.

– Cieszę się, że wkładam kolejne cegiełki do muru pewnoœci siebie. Skaczę tu z łatwoœciš. Trener zapytał, czy chcę skakać trzeci raz. Odpowiedziałem, że wystarczy. Skupiam się na tym, na czym muszę, reszta wychodzi sama – komentował lider drużyny.

Pozostała trójka też wyglšdała obiecujšco, zwłaszcza Kubacki prezentował miłš oku stabilnoœć i mówił o znalezieniu w próbach oczekiwanej z tęsknotš iskierki. – Było trochę tego szukania, ale wydaje mi się, że coœ znalazłem. Ostatni skok naprawdę mi się podobał. Poprzednie też nie były złe, ale czegoœ im brakowało. Dšżę do ideału – zapewniał dziennikarzy.

Konkurs indywidualny odbędzie się o 13.30 w sobotę, konkurs drużynowy o tej samej porze w poniedziałek.

Dużo się działo w czwartek na igrzyskach, Koreańczycy uznali, że trzeba tłumnie iœć do Gangneung Ice Arena na program dowolny par sportowych. Głównym powodem był start pary Ryom Tae-Ok i Kim Ju-Sik – jedynych reprezentantów Korei Północnej, którzy awansowali na igrzyska wedle zwykłych reguł kwalifikacji, nie dzięki polityce.

Od polityki w ich przypadku trudno było jednak uciec, tym bardziej, że cheerleaderki Kima też dotarły do hali i z czerwonymi flagami KRLD w dłoniach wspierały rodaków bez wytchnienia, krzyczšc, tańczšc i œpiewajšc pieœni ludowe oraz patriotyczne.

Trzeba to oddać: para koreańska jeŸdzi dobrze. Pod okiem kanadyjskiego trenera Brunona Marcottego pracowała kilka miesięcy w Montrealu, choreografię do muzyki Beatlesów ułożyła im siostra Brunona, Julie. Para poprosiła o pomoc w kwietniu 2017 roku w Helsinkach podczas mistrzostw œwiata.

Bruno Marcotte musiał wprawdzie najpierw kilka tygodni chodzić po urzędach, załatwiać pozwolenia i wizy dla pary Koreańczyków, ich rodzimego trenera z Pjongjangu oraz północnokoreańskiego opiekuna, który jako jedyny z czwórki mówił po angielsku. Dolary mieli, ale tylko gotówkę, co w Kanadzie życia nie ułatwia. Z mieszkania na lód musiał wozić ich trener albo jego znajomi, bo żadne nie umiało prowadzić samochodu.

Ćwiczyli do wrzeœnia, by potem pojechać do Oberstdorfu i tam zakwalifikować się na igrzyska w zawodach Nebelhorn Trophy. Trener Marcotte dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że zrobił coœ więcej, niż myœlał. Telefony ze œwiata dzwoniły bez przerwy. Panna Ryom i kawaler Kim nie byli kandydatami do medali, ale zajęli w Pjongczangu 13. miejsce, poprawili wszystkie osobiste rekordy punktowe i spowodowali, że także przewodniczšcy MKOl Thomas Bach przyszedł na występ, a po nim zaprosił parę do loży honorowej, co uwieczniły media.

Rywalizację par sportowych wygrali Aliona Savchenko i Bruno Massot. Przepis na sukces jest taki: wzišć łyżwiarkę ukraińskš i łyżwiarza francuskiego, dać im obywatelstwo, połšczyć w parę i gotowe.

W szczegółach tak prosto nie było. Savchenko, zdolna dziewczyna z Kijowa, córka ciężarowca, startowała w pištych igrzyskach. W Salt Lake City występowała jako Ukrainka, ze Stanisławem Morozowem, byli wczeœniej mistrzami œwiata juniorów. Potem na długie lata zwišzała się z Robinem Szolkowym, dla którego pojechała do Niemiec i zmieniła obywatelstwo, po zdaniu stosownych egzaminów.

Byli sławnš parš, zaliczali kolejne igrzyska (w Vancouver i Soczi zdobyli bršzowe medale), pięć razy zostawali mistrzami œwiata. Szolkowy zdecydował w 2014 roku zakończyć karierę, teraz trenuje łyżwiarzy spod flagi OAR (czyli Rosji).

Massot pochodzi z Caen. Miał wczeœniej za partnerkę urodzonš w Rosji Darię Popowš i z niš zajšł 15. miejsce w MŒ 2014. Na igrzyska do Soczi nie pojechali, bo nie udało się dostatecznie szybko załatwić uznania Popowej za Francuzkę. Z Alionš się znali, do poważnych rozmów doszło po sezonie 2014, gdy oboje zakończyli starty z dotychczasowymi partnerami.

Francuz też musiał przejœć trzy fazy zostawania Niemcem. Egzamin ustny i rozmowę na temat kultury i historii nowej ojczyzny przeszedł gładko, dwa razy potknšł się na egzaminie pisemnym z gramatyki. Trzecia nieudana próba mogła go wykluczyć ze startu w igrzyskach, więc się przyłożył i otrzymał stosowny papier w bawarskim mieœcie Sonthofen, niedaleko Oberstdorfu, gdzie mieszka Aliona z mężem, brytyjskim artystš grafikiem Liamem Crossem.

Sawczenko i Massot zdobywali już medale mistrzostw œwiata i Europy, lecz nie złote. W Pjongczangu po krótkim programie zajmowali czwarte miejsce. Pogram dowolny do muzyki Armanda Amara („La Terre vue du ciel") wykonali jednak brawurowo, poprawili najlepszy wynik na œwiecie w tej częœci konkurencji (159,31 pkt) i dali nowej ojczyŸnie złoto w parach sportowych, pierwsze od 1952 roku.

Drugie miejsce dla Chińczyków, Sui Wenjing i Han Cong, mistrzowie œwiata z 2017 roku, przegrali o 0,43 pkt. Bršz dla Kanady, Meagan Duhamel i Eric Radford trenowali obok Koreańczyków pod okiem Brunona Marcottego.

Nie wszyscy może zauważyli, że pary sportowe mogš od tych igrzysk tańczyć przy muzyce ze słowami. Skorzystało wiele, tak samo skorzystajš soliœci i solistki. Pary taneczne miały ten przywilej od lat 90. Dlaczego tak długo czekano? Prawdziwa odpowiedŸ jest banalna: taka była siła przyzwyczajenia. Teraz oglšdamy piruety i słuchamy Beatlesów albo Rihanny. Sprzeciwu nie słychać.