Zdmuchnięte medale

Do połowy konkursu Stefan Hula miał złoto, Kamil Stoch srebro. Potem nasze nadzieje uleciały z wiatrem.

Korespondencja z Pjongczangu

Mistrzem na skoczni normalnej został Niemiec Andreas Wellinger. Na podium stanęli też Norwegowie Johann Andre Forfang i Robert Johansson, nikt nie zaprzeczy, że to œwietni fachowcy. Rezultaty Polaków, choć na chłodny osšd zupełnie niezłe (czwarte miejsce Stocha i pište Huli to żaden wstyd), nie kojš żalu za utratš dwóch medali.

Hula, wzór skromnoœci i pokory wobec sportu, prowadził po pierwszej serii. Stoch, mistrz wielu konkursów, zrobił doskonały wstęp do podwojenia liczby Polaków na podium. Był drugi razem z Forfangiem, obaj z szeœciopunktowš stratš do lidera.

Zobaczyliœmy dwie flagi biało-czerwone na szczycie listy wyników w oficjalnym systemie olimpijskim, na kolorowej tablicy œwietlnej też wyglšdały pięknie. Tak pięknie, że nie dało się zbyt długo rozpamiętywać tego, że Dawid Kubacki trafił w coœ, co w skokach nazywa się dziurš powietrznš, i wylšdował o 20 m przed celem, że Maciej Kot też został pokonany przez aurę.

Wiele przerw i nerwowe decyzje z przesuwaniem punktu startowego, wielokrotne odsyłanie skaczšcych z belki na belkę i z powrotem, naturalnie skłaniały do pytania: czy nie należy przerwać konkursu? Powody, by dać sobie spokój z tš zmrożonš imprezš, pojawiły się nawet już przed konkursem – wiatr kręcił, mróz narastał.

W telewizji widowisko się rwało, a goœcie specjalni na trybunie VIP-ów, także prezydent Andrzej Duda z małżonkš, musieli – jak wszyscy – poczuć surowy chłód koreańskiej zimy i, nawet uwzględniwszy uczucia patriotyczne, zapewne po cichu myœleli o szybkim odwrocie.

Dyrektor Walter Hofer z Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zwołał naradę jury po pierwszej serii, bo też wiedział, że konkurs idzie nie tak – wymęczone 50 skoków w półtorej godziny. Jury uznało jednak, że będzie druga seria. Dzięki temu zobaczymy kilka rewelacyjnych skoków tych, którym trafił się dobry los, i sporo takich, które tylko trenerskie oko potrafiło jakoœ docenić.

Swojš rolę odegrał Simon Ammann, gdy lekko siniejšc z zimna, po pištym zejœciu z belki w końcu wykonał próbę. Trzy i pół godziny na takie i podobne przeżycia to jednak za dużo.

Stoch i Hula mogš się czuć skrzywdzeni, bo sš w formie, lecz nie dostali szansy, by dolecieć choćby do bršzowego medalu. Dodatkowe zamieszanie wprowadził pomiar wskazujšcy, że Hula miał wyjštkowo dużš notę ujemnš za wiatr, choć pod nartami skoczka wsparcia nijak nie było. Stoch już biegł z gratulacjami do kolegi, ale musiał się wstrzymać.

Oczywiœcie, że zwycięzcy mieli powody do fety, Wellinger słusznie zapamięta Pjongczang ze wzruszeniem, ale równie ważne powody do żalu i gniewu mieli Polacy i twarde słowa Adama Małysza, jakie wypowiedział głoœno o organizatorach chwilę po konkursie, też miały uzasadnienie.

Po sobotnich wydarzeniach klasyfikacja drużynowa igrzysk trochę kłuje nas w oczy: Niemcy prowadzš, tylko oni majš trzy złote medale, ten Wellingera robi wielkš różnicę. Norwegowie sš liderami, jeœli spojrzeć tylko na liczbę kršżków, zdobyli osiem, dwa sš od skoczków.

Na liœcie jest już 14 krajów, OAR, czyli Olimpijscy Sportowcy z Rosji też. Tylko Polski nie ma, choć bajkowa opowieœć o medalu Stefana Huli dokładnie w 46. rocznicę wyczynu Wojciecha Fortuny w Sapporo już się sama pisała.

Polscy skoczkowie to twardzi ludzie, więc może wygrajš z mrozem, podmuchami i pechem na większej z dwóch skoczni w Alpensia Ski Jumping Centre.

Pierwszy start ich zabolał, to pewne, choć nie chcieli ujawniać, jak bardzo. Trener Horngacher spokojnie zapewniał, że nadal sš w stanie robić rzeczy wielkie, Adam Małysz też. Okaże się 17 lutego (konkurs indywidualny) i 19 lutego (drużynowy), czy medale utracone sš do odzyskania.

Podium i okolice

SKOKI NARCIARSKIE

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej

1. A. Wellinger (Niemcy); 2. J.A. Forfang; 3. R. Johansson (obaj Norwegia);... 4. K. Stoch; 5. S. Hula; 19. M. Kot; 35. D. Kubacki (wszyscy Polska).

BIATLON

Sprint kobiet 7,5 km

1. L. Dahlmeier (Niemcy); 2. M. Olsbu (Norwegia); 3. V. Vitkova (Czechy)... 28. K. Guzik; 34. W. Nowakowska; 45. M. Hojnisz; 56. M. Gwizdoń (wszystkie Polska).

Sprint mężczyzn 10 km

1. A. Peiffer (Niemcy); 2. M. Krcmar (Czechy); 3. D. Windisch (Włochy);... 59. G. Guzik; 67. A. Nędza-Kubiniec (obaj Polska).

BIEGI NARCIARSKIE

Bieg łšczony kobiet 15 km

1. C. Kalla (Szwecja); 2. M. Bjoergen (Norwegia); 3. K. Parmakoski (Finlandia);... 17. J. Kowalczyk; 30. S. Jaœkowiec; 31. E. Marcisz; 41. M. Galewicz (wszystkie Polska).

Bieg łšczony mężczyzn 30 km

1. S.H. Krueger; 2. M.J. Sundby; 3. H.C. Holund (wszyscy Norwegia);... 52. D. Bury (Polska).

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

3000 m kobiet

1. C. Achtereekte (Holandia); 2. I .Wuest (Holandia); 3. A. de Jong (Holandia);... 14. L. Złotkowska; 16. K. Bosiek; 17. K. Bachleda-Curuœ (wszystkie Polska).

5000 m mężczyzn

1. S. Kramer (Holandia); 2. T.-J. Bloemen (Kanada); 3. S.L. Pedersen (Norwegia);... 22. A. Wielgat (Polska).

SANECZKARSTWO

Jedynki mężczyzn

1. D. Gleirscher (Austria); 2. C. Mazdzer (USA); 3. J. Ludwig (Niemcy);... 19. M. Kurowski; 27. M. Sochowicz (obaj Polska).

NARCIARSTWO DOWOLNE

Jazda kobiet po muldach

1. P. Laffont (Francja); 2. J. Dufour-Lapointe (Kanada); 3. J. Galiszewa (Kazachstan).

SHORT TRACK

1500 m mężczyzn

1. H. Lim (Korea Płd.); 2. S. Knegt (Holandia); 3. S. Jelistratow (Olimpijscy Sportowcy z Rosji).

SNOWBOARD

Slopestyle mężczyzn

1. R. Gerard (USA); 2. M. Parrot (Kanada); 3. M. Morris (Kanada).