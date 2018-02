Horngacher: Brak szczęścia trzeba zaakceptować

Trener polskich skoczków: Wcišż jesteœmy w doskonałej formie i jeszcze to w Pjongczangu pokażemy.

Rzeczpospolita: Jaka jest pańska ocena wydarzeń?

Stefan Horngacher: Ze względu na wiatr konkurs nie był sprawiedliwy. Także dla widowiska okolicznoœci nie były sprzyjajšce. Z tego punktu widzenia można wydać złe oceny. Ale musimy akceptować różnš pogodę podczas startów. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że widziałem u naszych chłopaków wiarę w możliwoœć zdobycia dwóch medali, może nawet trzech. Ale gdy już znamy końcowe wyniki, musimy je po prostu zaakceptować i więcej o nich nie myœleć, bo zbliża się następny konkurs.

Nie miał pan ochoty krzyknšć do jury, żeby przerwało zawody?

Mojš rolš nie jest przerywanie konkursów, podczas rywalizacji z nikim o tym nie rozmawiałem. To jest zła sytuacja, gdy trener naciska na jury. Odpowiedzialnoœć nie spoczywa na trenerach, tylko na sędziach.

Mogli coœ zrobić lepiej, zwłaszcza z tš drugš– przedziwnš – seriš?

Na tę dziwnš serię złożyły się dwie sprawy. Pierwsza: belka powinna być obniżona od razu, na starcie drugiej serii. Skoki w pierwszej skończono na belce nr 13, a zaczęto w drugiej, nie wiadomo czemu, na czternastej, więc prędkoœci najazdowe były za duże. Druga: korytarz powietrzny, czyli dopuszczalny przedział prędkoœci wiatru, był za duży, od -0,5 m/s do +3 m/s (minus oznacza wiatr od tyłu, plus pod narty – red.). Gdyby przesunięto ten korytarz od +2 do +4 m/s, byłoby łatwiej przeprowadzić zawody. Nikt nie skakałby poza granicę 110–111 m i kontrola sytuacji byłaby lepsza. W chwili, gdy Simon Ammann pięciokrotnie schodził z belki startowej, jury chyba powinno zrobić przerwę, naradzić się i – być może – przerwać zawody. Nie jestem jednak zwolennikiem konkursów jednoseryjnych, gdyż każdy powinien mieć drugš szansę, zwłaszcza w zmiennych warunkach. Dla nas ta decyzja nie okazała się dobra. W chwili skoku Kamila wiatr wiał dookoła z prędkoœciš ponad 5 m/s, to nie były warunki do skoku.

Jest jakaœ granica ujemnych temperatur, przy których skakanie jest bezpieczne?

Nie mam pojęcia. Dawno temu w Thunder Bay skakaliœmy przy -30 stopniach, do tego było wietrznie, ale konkursu nikt nie przerywał.

Czy to był najbardziej nieprzewidywalny konkurs w pańskiej karierze trenera?

Znacznie gorszš rywalizację widzieliœmy w tym roku na skoczni mamuciej Kulm. Ta dzisiejsza – w sensie czysto sportowym – nie była zła. Skoczkowie pokazali wiele doskonałych prób i przygotowanie na 100 proc. Tylko wiatr nie był przygotowany na 100 proc.

Jak wyglšdała odprawa po zawodach?

Powiedziałem chłopakom, że jestem naprawdę zadowolony z ich prób, niemal każdy perfekcyjnie wykonał to, co miał wykonać. Musimy zaakceptować to, że czasem ma się mniej lub więcej szczęœcia. Cišgle jesteœmy w doskonałej formie, nie straciliœmy jej, na dużej skoczni to pokażemy. Dawidowi powiedziałem, że nie popełnił żadnego błędu – nie miał absolutnie żadnych szans na daleki lot. Kamil w sobotę też skakał lepiej niż w kwalifikacjach. Drugi skok był najlepszym, jaki tutaj wykonał.

Rozmawiał pan także z Piotrem Żyłš?

Tak, myœlę, że jest w całkiem niezłej sytuacji. Miał problem na normalnej skoczni z prędkoœciš najazdu, był za wolny i nie miał dobrej pozycji dojazdowej, był jeszcze zbyt senny po zmianie czasu, nie był gotów do rywalizacji. Teraz, na dużej skoczni powinien nam bardziej pomóc, mam nadzieję, że przed kwalifikacjami pokaże już skoki na poziomie tych z Willingen.

Byłby pan za włšczeniem do programu igrzysk także konkursu drużynowego na skocznie normalnej?

To byłby bardzo przyjemny pomysł. Z chęciš bym go wspierał.

Dobrze się pan czuje w Pjongczangu?

Tak. To specjalne miejsce, tak różne od zwykłych miejscowoœci, w których skaczemy. Przy okazji spotykam wiele interesujšcych osób, także moich kolegów po fachu z Austrii lub Niemc, zawsze jest miło być na igrzyskach.

Co pan robi w wolnym czasie, jeœli ma pan taki?

Za dużo go nie mam, zawsze jest wiele do zrobienia. Jak mam, to rozmawiam, gram na gitarze, oglšdam igrzyska w telewizji, zwykłe rzeczy.

Jaki ma pan plan działania na najbliższe dni?

W niedzielę mieliœmy wolne, w poniedziałek odbędzie się trening siłowy i parę sprawdzianów. We wtorek znów trening przygotowujšcy do startu na dużej skoczni. W œrodę – mam nadzieję – pierwsze skoki.

Kiedy poda pan skład czwórki na drugi konkurs indywidualny?

Cały czas myœlę nad tym, kiedy obędš się treningi, ile da się zrobić na skoczni, jak przeprowadzić wewnętrzne kwalifikacje. Skład podam na dzień przed właœciwymi kwalifikacjami.

Będzie lepiej?

Nikt tego nie wie. Skocznia leży w obszarze silnych wiatrów. Możemy polegać na osłonach i mieć nadzieję, że wiatr osłabnie, przynajmniej takie sš prognozy. No i na fakt, że skocznia jest podobna do tej w Ga-Pa, a tam naszym szło dobrze. Albo liczyć na szczęœcie.

w Pjongczangu wysłuchał Krzysztof Rawa