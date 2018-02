17. miejsce Justyny Kowalczyk: Palce prawie przezroczyste

Justyna Kowalczyk siedemnasta w biegu łšczonym na 15 km, ani dobrze, ani Ÿle. Na podium znajoma trójka: Charlotte Kalla, Marit Bjoergen i Krista Parmakoski

Korespondencja z Pjongczangu

Kowalczyk z numerem 22 stanęła w pištym rzędzie, obok œwietnej szwedzkiej sprinterki Stiny Nilsson, kilka metrów za czwórkš Norweżek, z których najbliżej było Polce do Bjoergen. Pierwszy bieg, pierwszy test mocy na olimpijskich trasach, trochę napięcia w powietrzu, także dlatego, że norweski ekspres jak zawsze miał się zmierzyć z resztš œwiata.

Bieg łšczony to najpierw 7,5 km stylem klasycznym, potem zmiana nart i 7,5 km technikš łyżwowš. Ta konkurencja ma dla polskiej mistrzyni olimpijskie znaczenie: na igrzyskach startowała w niej zawsze. W Turynie była ósma, w Vancouver trzecia, w Soczi szósta.

Trasy w Pjongczangu, poprowadzone między zasypanymi zmrożonym œniegiem dołkami okolicznych pól golfowych, z bliska robiš większe wrażenie, niż w telewizorze. Stromy podbieg chwilę przed metš (33 m przewyższenia), potem jeszcze bardziej stromy zjazd z karkołomnym zakrętem tuż przed stadionem (były upadki) – to wszystko można było oglšdać z trybun, ze finiszem na dodatek.

Koreańczycy przybyli, zobaczyli, bili brawo, choć nie można porównywać ich zaangażowania z entuzjazmem Norwegów w Holmenkollen lub Finów w Lahti, ale trochę pokrzyczeli, trochę pomachali biegaczkom, jednym słowem, przyjęcie było miłe. Narciarki odwdzięczyły się jak mogły, o medale walczyła całkiem spora międzynarodowa grupa, nie było gromadnej norweskiej ucieczki, tempo najlepszych wytrzymała o dziwo, tylko Marit Bjoergen, to pierwsza interesujšca wiadomoœć z trasy. Druga – na ostatniej pętli wyrwała do przodu Kalla, atak był skuteczny, Szwedka nie musiała się œcigać na finiszu, tak samo jak Bjoergen. Najciężej przed metš pracowała Parmakoski, bršz długo chciała jej odebrać kolejna Szwedka, Ebba Andersson.

Justyna Kowalczyk podczas biegu w stylu klasycznym trzymała się także z przodu, kolejne pomiary pokazywały: jest 5., 10.,, 12. i 13. podczas zmiany nart na półmetku. Dziewięć sekund różnicy do liderki (wtedy była niš jeszcze Heidi Weng) nie wyglšdało groŸnie, groŸny był tylko styl łyżwowy, na który nogi pani Justyny reagujš od dawna Ÿle.

Ambicja niosła Polkę na 12-13. miejscu do 12 kilometra, potem kilka rywalek przyspieszyło, kontakt z grupš się urwał, skończyło się na 17., pozycji, którš Kowalczyk przyjęła pogodnie, choć w słowach po biegu było słychać nutę nostalgii za dawnš formš olimpijskš.

– Jestem przygotowana do sprintu i biegu na 30 km stylem klasycznym, nad brakiem dziesištki klasykiem nie rozpaczam. Bieg łšczony z założenia miał być najtrudniejszym biegiem w tych igrzyskach, no może oprócz finału na 30 km. Trudno mi jednak było stanšć na starcie z myœlš, że forma nie taka jak wczeœniej, wytłumaczyć sobie, że jest inaczej, ale i tak na trasie trzeba oddać wszystkie siły. To 17. miejsce to nie jest szczyt marzeń, ale przynajmniej wiem, że jestem w lepszej formie, niż na poczštku sezonu. Oczywiœcie, że miałam tremę. Przed takim biegiem nie œpi się po nocach, denerwuje, tak samo jak trener i serwisanci, bo wszyscy pracowaliœmy na to cztery lata i teraz chcemy oddać tę pracę, pokazać się, igrzyska to ważny egzamin. W Pjongczangu najważniejsze sš dla mnie œnieg i trasa. Na całš resztę nie zwracam uwagi, nawet na zišb, choć palce miałam po biegu białe, prawie przezroczyste. Pewnie będš pokryte bšblami, ale taki jest ten nasz sport – mówiła polska medalistka z trzech poprzednich igrzysk.

Pozostała polska trójka spisała się nieco lepiej, niż wskazywały miejsca startowe. Sylwia jaœkowiec i Ewelina Marcisz zrobiły sobie nawet mały sprint przed metš, o 30. miejsce. Wygrała pani Sylwia, która pół roku temu chyba jeszcze nie marzyła o olimpijskim starcie. Teraz ma w perspektywie także start w sprincie drużynowym z Justynš (decyzja zapadła), więc uznała pierwszy wynik za krzepišcy. Pozostałe panie także, bo zajęły lepsze pozycje od numerów startowych, jakie wyznacza kolejnoœć w Pucharze Œwiata.

Justyna Kowalczyk wystartuje po raz drugi we wtorek – w sprincie stylem klasycznym. Osiem lat temu w Vancouver była w tej specjalnoœci druga, za Bjoergen, przed Petrš Majdić. Wspomnienia sš piękne, czy będš nowe, równie ciekawe, pewnoœci nie ma, ale mistrzyni się uœmiecha, może dlatego, że wie więcej od nas.

> PODIUM I OKOLICE

Bieg łšczony kobiet (7,5+7,5 km): 1. C. Kalla (Szwecja) 40.44,9; 2. M. Bjoergen (Norwegia) 7,8 s straty; 3. K. Parmakoski (Finlandia) 10,1;...17. J. Kowalczyk 1.45,9 min.; 30. S. Jaœkowiec 3.11,4; 31. E. Marcisz 3.11,8; 41. M. Galewicz (wszystkie Polska) 4.06,4.