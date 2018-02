Pjongczang: Zobaczymy absolutnie wszystko

Igrzyska jak zawsze pokaże TVP, ale nadzwyczajnš mobilizację zapowiada też polski oddział Eurosportu.

Igrzyska w Pjongczangu sš pierwszymi, których głównym telewizyjnym nadawcš będzie grupa Discovery, czyli właœciciel kanałów Eurosportu. Sublicencję odkupiła TVP i to te dwie stacje pokażš zmagania sportowców w Korei Południowej.

Eurosport transmitować ma wszystko. – Dla Discovery igrzyska w Pjongczangu sš wyjštkowym wydarzeniem. Dla Eurosportu, na takš skalę, również. Po raz pierwszy pokażemy praktycznie każdš chwilę igrzysk. Takiej iloœci programów, materiałów i relacji w Eurosporcie jeszcze nie było – mówi „Rzeczpospolitej" redaktor naczelny polskiego Eurosportu Adam Widomski. – W Eurosporcie 1 pokażemy wszystkie starty Polaków. Natomiast w Eurosporcie 2 znajdš się inne dyscypliny olimpijskie, np. hokej na lodzie. Uruchomimy także dodatkowe kanały telewizyjne, w całoœci poœwięcone igrzyskom: Eurosport 3, 4 i 5. Całoœć igrzysk dostępna będzie również za poœrednictwem Eurosport Playera, gdzie będzie można oglšdać przekazy równoległe. Widz Eurosportu będzie mógł więc œledzić na żywo wszystko, co tylko zechce – mówi Widomski.

Zimowe igrzyska nie były nigdy specjalnoœciš Polaków. Doœć powiedzieć, że biało-czerwoni zdobyli w sumie szeœć złotych medali od 1924 roku. Aż cztery z nich w roku 2014 w Soczi. 66 procent tych złotych medali jest dziełem dwóch sportowców: Justyny Kowalczyk – która w 2010 roku w Vancouver wygrała bieg na 30 km ze startu wspólnego, a cztery lata póŸniej była najlepsza na 10 km – i Kamila Stocha, który dwukrotnie sięgnšł po złoto w Soczi.

Kowalczyk ma już 35 lat i od jakiegoœ czasu wydaje się, że najlepsze już za sobš. Oczywiœcie wcišż jej starty będš przykuwać uwagę polskich kibiców, a optymiœci liczš na medal. Najważniejszy będzie jednak Stoch i skoczkowie. I oczywiœcie zarówno Eurosport, jak i TVP właœnie na ten odcinek rzucajš wszystkie siły.

– Jeœli chodzi o skoki narciarskie, zamierzamy pokazywać polskimi kibicom jak najwięcej z tego, co się będzie działo w Pjongczangu. Planujemy relacje nawet z sesji treningowych, sesji próbnych, ale zależne jest to od tego, co się będzie działo także na innych arenach – tłumaczy Widomski.

Szybkie wywiady

W Eurosporcie skoki komentować będš Igor Błachut i Marek Rudziński, a goœciem w warszawskim studiu ma być brat Macieja Kota – Jakub. Na miejscu, w Korei, ekipa będzie miała też reportera przeprowadzajšcego szybkie wywiady.

Również TVP ma w planach pokazywanie serii treningowych. Telewizja publiczna to oczywiœcie komentarz Włodzimierza Szaranowicza i Przemysława Babiarza, którzy będš za mikrofonami także podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk. TVP przeprowadzi 200 godzin transmisji z Pjongczangu – o 70 więcej niż cztery lata wczeœniej z Soczi.

Wirtualna rzeczywistoœć

Na kanałach Eurosportu transmisji będzie 4000 godzin, z czego 900 na żywo. To, co robi polski oddział, to jedno, a to, z jakim rozmachem Discovery podchodzi do transmisji z Korei, to drugie. W Niemczech ekspertami od skoków będš Sven Hannawald i Martin Schmitt. Widomski zapewnia, że polski Eurosport będzie miał dostęp także do wszystkich międzynarodowych gwiazd.

Eurosport Cube to studio „wirtualnej rzeczywistoœci", a jego twarzš ma być były znakomity alpejczyk Bode Miller. Dzięki nowoczesnej technologii stacja obiecuje „wyjštkowe analizy wydarzeń". Realizatorzy będš mogli zatrzymać transmisję, a eksperci pojawiš się na stop-klatce na trasie zjazdu, tafli hokejowej czy na trasie biegowej. Realizator będzie mógł zrobić dowolne zbliżenie, spojrzeć na sytuację „oczami zawodnika".

Korea Południowa z Ewš Bilan-Stoch

Polskš innowacjš Eurosportu jest zaproszenie do współpracy żony Kamila Stocha, Ewy Bilan-Stoch. – Będzie ona przygotowywać materiały lifestyle'owe. Trafiš one do wieczornego programu podsumowujšcego, ale będš dostępne także online. Zadaniem Ewy będzie przybliżenie widzom kulisów igrzysk i Korei. W planach sš materiały o kuchni koreańskiej czy kulturze street-foodu w Seulu. Ewa Bilan-Stoch pokaże również widzom, jak wyglšda praca ekipy technicznej. Oprócz Ewy materiały lifestyle'owe prezentować będzie Krzysztof Gonciarz, popularny youtuber, który na stałe mieszka w Azji – tłumaczy Widomski.

Igrzyska w Korei Południowej to oczywiœcie różnice czasowe (osiem godzin między Warszawš a Pjongczangiem). To znaczy, że zdecydowana większoœć zawodów rozgrywana będzie rano i wczesnym popołudniem polskiego czasu. Biegi narciarskie między godzinš 7 a 12, biatlon między 13 a 14, podobnie jak skoki narciarskie.

Większoœć Polaków w takich porach jest w pracy lub w szkole. W obu stacjach znajdš się więc wieczorne programy podsumowujšce.

