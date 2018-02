Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z piętnastego dnia

Program startów 23 lutego:



FINAŁY



SNOWBOARD

Kobiety

1.30 Big air

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Kobiety

2.00 Program dowolny

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Kobiety

3.00 Superkombinacja – zjazd (M. Gšsienica-Daniel)

6.30 Superkombinacja – slalom (ew. M. Gšsienica-Daniel)

NARCIARSTWO DOWOLNE

Kobiety

5.15 Skicross (ew. Karolina Riemen-Żerebecka)

CURLING

MężczyŸni

7.35 O 3. miejsce

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

MężczyŸni

11.00 1000 m

BIATLON

MężczyŸni

12.15 Sztafeta 4x7,5 km

KWALIFIKACJE

NARCIARSTWO DOWOLNE

Kobiety

3.30 Skicross (K. Riemen-Żerebecka)

HOKEJ

MężczyŸni

8.40 1. półfinał

13.10 2. półfinał

CURLING

Kobiety

12.05 Półfinały

07:15

Kristin Skaslien i Magnus Nedregotten - Norwegowie, którzy zajęli czwarte miejsce w olimpijskim turnieju par mieszanych w curlingu - majš jeszcze w czasie igrzysk otrzymać bršzowe medale po tym, jak zdyskwalifikowana została wyprzedzajšca ich para rosyjska. Aleksandr Kruszelnicki i Anastazja Bryzgałowa zgodzili się dobrowolnie oddać zdobyte przez siebie medale, co znacznie przyspieszy zwykle cišgnšcš się miesišcami procedurę. U Kruszelnickiego wykryto obecnoœć zabronionego meldonium.



6:20

Medal zdobyty przez Zagitowš to pierwsze złoto zdobyte w Pjongczangu przez Olimpijczyków z Rosji.

6:04

Złoto dla Zagitowej! Srebrny medal zdobyła inna Rosjanka, Jewgienia Miedwiediewa. Bršz przypadł Kanadyjce Kaetlyn Osmond.

No stage is too big for 15 year old, Alina Zagitova of #OAR! Congratulations on #Gold in Ladies #FigureSkating!



More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/7NNh2hhto5 pic.twitter.com/PYaDtHbSAk