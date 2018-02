Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Drugi dzień - relacja na żywo

W sobotę wszyscy polscy kibice liczyli na pierwsze medale na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

16.23

Złoto dla Wellingera. Kamil Stoch czwarty, Stefan Hula pišty

16.21

105,5 metra Stefana Huli. Polacy bez medalu:(

16.18

Kamil Stoch bez medalu. 105.5 metra

16.17

Richard Freitag tylko 102 metry. 109,5 metra Forfanga!

16.15

113.5 metrów Wellingera! Wellinger obejmuje prowadzenie.

16.11

Eisenbichler - 106,5 metra i czwarte miejsce

16.08

Johansson wyrównany rekord skoczni! 113,5 metra!

16.07

Ostatnia dziesištka przed nami...

16.00

W Korei wybiła północ. Nadal skaczemy. A raczej czekamy...

15.49

Daniel Andre Tande 111,5 metrów i obejmuje prowadzenie

15.47

Wyniki sobotnich meczów turnieju hokeja na lodzie kobiet:



Grupa B

Japonia - Szwecja 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Szwajcaria - Korea 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

15.42

Kolejna przerwa....

15.35

Maciek Kot skoczył 102 metry i jest na czwartym miejscu

15.33

Maciek Kot czeka na swój skok, już drugi raz schodzi z belki

15.26

Medale olimpijskie w kategorii wšsy?

They handing out medals for moustaches? They should be. What an effort.?? #WinterOlympics2018 #bbcolympics pic.twitter.com/b94SJz1qq8 — Matt Parratt (@mattdougparratt) February 10, 2018

15.23

Peter Prevc 113 metrów! Stary mistrz pokazuje klasę!

15.17

Tymczasem po dwóch œlizgach saneczkarzy prowadzi dwukrotny mistrz olimpijski Felix Loch. Kolejne miejsca zajmujš Austriak David Gleirscher i przedstawiciel Olimpijczyków z Rosji Roman Repiłow. Maciej Kurowski jest 19., a Mateusz Sochowicz - 27. Kolejne œlizgi w niedzielę

15.16

Zaczynamy rundę finałowš!

15:01

Niestety w rundzie finałowej nie wystšpi Dawid Kubacki - był 35. Maciej Kot był 20 - i wystšpi, podobnie jak Stoch i Hula, w rundzie finałowej.

15:00

Hula pierwszy, Stoch drugi po I serii!

14:59

Kamil Stoch... 106,5 metra!

14:58

Richard Freitag - 106 metrów. Teraz on jest trzeci. Pozostał już tylko Stoch...

14:56

Daniel Andre Tande - 103,5 metra. Andreas Wellinger - 104,5 metrów. Wellinger jest trzeci.



14:55

Norweg Johann Andre Forfang - 106 metrów. Jest drugi, do Huli traci 5,9 punktu.

14:54

Robert Johansson - 100,5 metra. Jest szósty.

14:51

Stefan Kraft - lšduje na odległoœci 103,5 metra - i jest wiceliderem (traci do Huli 9 punktów). A trzeci jest Markus Eisenbichler, który skakał przed Kubackim i wylšdował na 106 metrze.

14:49

Dawid Kubacki... Tylko 88 metrów. Co się stało? Nagle przestało wiać. Szkoda, tu karty rozdawał wiatr. Dawida Kubackiego może zabraknšć w kolejnej rundzie!



14:48

Andreas Stjernen - 104 metry. Oczywiœcie za mało, by dogonić Hulę.

14:45

Hula liderem z przewagš aż 11 punktów!

14:44

Stefan Hula!!! 111 metrów!

14:44

Jernej Damjan - tylko 97 metrów. Słabo. A tera Stefan Hula...

14:43

Karl Geiger - 103,5 metra. To nowy lider - Kobayashiego wyprzedza o... 0,1 punktu.

14:40

Prevc długo siedział na belce - kiedy w końcu skoczył wylšdował na odległoœci 98,5 metra.

14:38

Na możliwoœć oddania skoku czeka Peter Prevc. Wiatr znów przedłuża konkurs.

14:37

I seria trwa już godzinę. W Pjongczangu jest już 22:37.

14:33

105 metrów uzyskuje Simon Ammann, któremu daje to pozycję wicelidera. Trzeci jest Słoweniec Tilen Bartol - po skoku na odległoœć 106 metrów.

14:32

Skaczšcy po obniżeniu belki Maciej Kot lšduje na odległoœci 99 metrów - daje mu to kwalifikację do finału, ale do lidera traci sporo.

14:24

104,5 metrów Noriakiego Kasai. Japończyk zapewnia sobie udział w rundzie finałowej.

14:18

108 metrów Ryoyou Kobayashiego - 108 metrów. Mamy nowego lidera, który oczywiœcie zapewnia sobie miejsce w serii finałowej.

14:14

102,5 metra Gregora Schlirenzauera też wystarczš na występ w rundzie finałowej.



14:12

Zaczynajš się dalekie skoki - choć z pomocš wiatru pod narty. Występujšcy pod flagš olimpijskš Dennis Korniłow uzyskuje 107,5 metra. Korniłow też jest już pewny występu w rundzie finałowej.

14:11

Kevin Bickner lšduje na 109 metrze! Fantastyczny skok! Bickner obejmuje prowadzenie w konkursie - i też może być już pewien startu w rundzie finałowej!

14:06

A na skoczni coraz bliżej skoku pierwszego Polaka (Macieja Kota). Na razie prowadzi Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes, drugi jest Japończyk Daiki Ito. Obaj zapewnili sobie już awans do rundy finałowej.

14:02

Holenderskie podium w wyœcigu na 3 km w łyżwiarstwie szybkim kobiet - złoto dla Carlijn Achtereekte, srebro dla Ireen Wust, bršz dla Antoinette de Jong. Polki? Daleko. Luiza Złotkowska - 14, Karolina Bosiek - 16, Katarzyna Bachleda-Curuœ - 17.





14:00

Władimir Zografski długo czekał na możliwoœć oddania skoku - ale gdy wreszcie się udało, Bułgar jako pierwszy przekroczył w konkursie głównym granicę 100 metrów - uzyskał 101,5 metra. Nowy lider.



13:57

W Pjongczangu wieje - chwila przerwy w konkursie skoków.

13:55

A tymczasem w short tracku swój pierwszy medal na igrzyskach zdobyła Korea Południowa - Lim Hyojun pobił rekord olimpijski (2:10.485) i zdobył złoty medal. Srebro dla Holandii (Sjinkie Knegt), bršz zdobył występujšcy pod flagš olimpijskš Siemen Elistratow.

13:52

Francuz Jonathan Learoyd nowym liderem - wszystko dzięki skokowi na odległoœć 98,5 metra.

13:50

Amerykanin Casey Larson osišga 97 metrów. Wcišż prowadzi Glasder.



13:47

Włoch Davide Bresadola uzyskuje 95 metrów, Fin Andreas Alamommo - 94 metry.

13:45

Amerykanin Michael Glasder nowym liderem - skoczył na odległoœć 98,5 metra. Znacznie dalej niż utytułowany Fin - Janne Ahonen - który osišgnšł 90,5 metra.

13:43

Na razie skaczš słabsi skoczkowie. Liderem po pierwszych kilku skokach by ł Aleksiej Romaszow, ale chwilę póŸniej wyprzedził go - osišgajšc 94,5 metra - Michaił Nazarow.

13:41

Kciuki za Polaków trzyma m.in. minister sportu:

13:39

Pierwsze skoki w konkursie oddaje Koreańczyk Seoui Choi (93,5 metra) i Włoch Federico Cecon (85,5 metra). Czech Viktor Polasek lšduje na 92 metrze.

13:35

Zaczynamy I serię konkursu w skokach narciarskich na skoczni normalnej.

13:30

Niemka Laura Dahlmeir ze złotym medalem w biatlonie w konkurencji sprint na 7,5 km. Srebro dla Norwegii (Marte Olsbu), bršz dla Czech - Veronika Vitkowa. Polki daleko: Krystyna Guzik - 28, Weronika Nowakowska - 34, Monika Hojnisz - 45 a Magdalena Gwizdoń - 56.

13:20

Monika Hojnisz - 45 (ale nie wszystkie zawodniczki zakończyły już start). Trzy pomyłki przy strzelaniu - ostateczny wynik: 23:20.6.

13:15

Biatlon: Magdalena Gwizdoń dopiero 50, a przecież jeszcze nie wszystkie zawodniczki startowały. Trzy pomyłki przy strzelaniu - Gwizdoń skończyła start z czasem 23:35.7.

13:08

Kamil Stoch w serii próbnej osišga odległoœć 102,5 metra! Ostatecznie w serii próbnej Hula był drugi, Stoch trzeci, Kubacki czwarty. Najlepszy wynik osišgnšł Robert Johansson, który wylšdował na 106 metrze i wyprzedził Hulę 0,7 punktu.



13:04

Nowakowska już 28. Nieco lepiej Krystyna Guzik - przy strzelaniu pomyliła się raz - z czasem 22:43.3 jest 23.

13:00

Złe wieœci z trasy, na której rywalizujš biatolonistki w konkurencji sprint na 7,5 km. Weronika Nowakowska z czasem 23:03.2 jest dopiero po 20 - a jeszcze sporo zawodniczek będzie dopiero startować. Nowakowska dwa razy myliła się na strzelnicy.

12:58

Dawid Kubacki lšduje na 104 metrze! Dobra forma Polaków.

12:56

Daleki skok Huli sprawił, że sędziowie zdecydowali o obniżeniu belki, z której skaczš skoczkowie.

12:52

Stefan Hula lšduje na 109 metrze! Jak dotšd w serii próbnej nikt nie wylšdował tak daleko!

12:50

Maciej Kot w sesji próbnej wylšdował na 95 metrze. NieŸle, ale w konkursie liczymy na więcej.

12:25

Na poczštek seria próbna.

12:22

Rozpoczyna się konkurs w skokach narciarskich na skoczni normalnej. Biało-czerwoni, lećcie jak najdalej!

12:08

Brytyjka Elise Christie ustanowiła w swoim biegu eliminacyjnym rekord olimpijski w short tracku - 500 metrów pokonała w 42,872 s.

12:05

Adam Małysz prosi na antenie TVP o trzymanie kciuków za naszych skoczków. Trzymamy!

12:02

A polski saneczkarz Maciej Kurowski osišgnšł w czasie swojego zjazdu wynik 48,103 s.

11:56

Natalia Maliszewska druga w swoim wyœcigu w short tracku (łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim). A to oznacza awans do kolejnej fazy!

11:51

A tak wspierajš swojš reprezentację kibice z Korei Północnej:

11:47

A tak rywalizowały ze sobš hokeistki z Japonii i Szwecji (przypominamy - skończyło się wygranš Szwedek 2:1)

11:45

Palce prawie przezroczyste - nasz korespondent w Pjongczangu, Krzysztof Rawa, pisze o biegu Justyny Kowalczyk.

11:42

Mateusz Sochowicz w pierwszym zjeŸdzie uzyskał czas 49.047 sekundy.

11:39

W Pjongczangu do rywalizacji przystšpili saneczkarze.

11:02

A homoseksualiœci wchodzšcy w skład olimpijskiej reprezentacji USA majš przesłanie do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Mike'a Pence'a.

10:57

W meczu grupy B hokejowego turnieju kobiet Japonia przegrała ze Szwecjš 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

10:36

Polskich sportowców zagrzewał do boju prezydent Andrzej Duda wraz z małżonkš.

Para Prezydencka spotkała się z polskimi sportowcami w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. @AndrzejDuda życzył naszym sportowcom wielu sukcesów??#Pjongczang2018



??https://t.co/CFOSnwnfUI pic.twitter.com/uRo2IEXpJM — Kancelaria_Prezydenta (@prezydentpl) February 10, 2018

10:18

W Pjongczangu trwa oficjalny trening kobiet uczestniczšcych w konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni.

9:13

Marit Bjoergen wywalczyła 11 medal zimowych igrzysk olimpijskich - to rekord.

9:10

Oto wyniki czołówki w biegu łšczonym kobiet na 15 km:

9:00

Pozostałe Polki na dalszych pozycjach - Sylwia Jaœkowiec i Ewelina Marcisz zajęły 30 i 31 miejsce. Martyna Galewicz była 41.

8:58

Justyna Kowalczyk zajęła 17 miejsce. Do Kalli traciła 1 minutę 45,9 sekundy.

8:55

Charlotte Kalla! Pierwszy złoty medal na tegorocznych igrzyskach dla Szwecji! Drugie miejsce zajęła Marit Bjoergen, trzecie - Kristina Parmakoski z Finlandii.

8:53

Po 13,5 km Justyna Kowalczyk jest 17. Jej strata do liderki roœnie - wynosi już 1 minutę i 14,6 sekundy. Na czele Charlotte Kalla, która ma 9,6 sekundy przewagi nad Marit Bjoergen.

8:48

11,25 km za nami - Kowalczyk jest 16 i traci do Marit Bjoergen już 30 sekund.

8:43

Po 9,75 km Kowalczyk jest wcišż 13, ale traci już 16,7 sekundy do prowadzšcej Natalie von Siebenthal ze Szwajcarii.

8:37

Połowa biegu za nami - Kowalczyk jest 13, traci 9,2 sekundy do prowadzšcej Heidi Weng z Norwegii. Bjoergen jest trzecia.

8:33

Niestety Kowalczyk słabnie - na 6 kilometrze jest 10, do liderki traci już jednak 4,9 sekundy. Prowadzi Marit Bjoergen.

8:29

4,63 km - Kowalczyk pišta! Do liderki - którš jest już Marit Bjoergen - traci 0,9 sekundy! Trzymamy mocno kciuki!

8:27

3,75 km za nami - Kowalczyk jest 18. ale traci wcišż zaledwie 2,8 sekundy do liderki (Niemki Viktorii Karl).

8:23

Po pokonaniu 2,26 km Kowalczyk jest ósma - do prowadzšcej Charlotte Kalli traci 2,7 s.

8:15

Biegnš! Kowalczyk zaczęła dobrze, ale przed niš bardzo trudna walka. Czy będziemy mieć pierwszy polski medal?

Marit Bjoergen - faworytka biegu łšczonego

8:05

Za 10 minut rozpoczyna się bieg łšczony kobiet na 15 km – 7,5 km st. klas. + 7,5 km st. dow. Trzymamy kciuki za Justynę Kowalczyk. To pierwsza konkurencja, w której w Pjongczangu przyznane zostanš medale.

8:03

W drugiej sesji treningowej saneczkarek Natalia Wojtuœciszyn uzyskała czas 47,370 s a Ewa Kuls-Kusyk - 47,439 s.

7:10

Wyniki drugiej serii kwalifikacji snowboardzistów w slopstyle'u. Do kolejnej fazy awansowali:

1. Max Parrot (Kanada) - 87,36

2. Mark McMorris (Kanada) - 86,83

3. Redmond Gerard (USA) - 82,55

4. Staale Sandbech (Norwegia) - 82,13

5. Tyler Nicholson (Kanada) - 79,21

6. Seppe Smits (Belgia) - 78,36

7:04

Jeszcze kilka zdjęć z pištkowego otwarcia igrzysk:

6:45

Rozpoczęła się sesja saneczkarek. Natalia Wojtuœciszyn uzyskała czas 47,222 s, a Ewa Kuls-Klusyk - 48,286 s.

6:41

Zdjęcie reprezentacji obu Korei maszerujšcych pod wspólnš flagš będzie niewštpliwie jednym z symboli igrzysk w Pjongczangu. Prezes MKOl Thomas Bach mówił, że widok Koreańczyków maszerujšcych pod jednš flagš wywołał u niego "gęsiš skórkę". - Myœlę, że nie tylko u mnie, ale i u innych obecnych na otwarciu i u ludzi na całym œwiecie - dodał.

5:57

Organizatorzy igrzysk informujš o kolejnych przypadkach zarażenia osób zaangażowanych w organizację igrzysk norowirusem. Na razie choroba omija sportowców.

5:52

5:50

5:36

Warto odnotować, że tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie majš wymiar historyczny: będš rekordowe zarówno pod względem liczby sportowców, którzy w nich wystartujš (ok. 2800), jak i pod względem liczby konkurencji na igrzyskach (102).

5:32

Rozpoczyna się druga seria kwalifikacyjna w slopestyle'u.

5:15

Otwarcie igrzysk olimpijskich - przeżyjmy to jeszcze raz:

5:09

Kibicom zaprezentowali się już snowboardziœci. Po pierwszej serii kwalifikacyjnej w slopestyle'u do kolejnej fazy awansowali:

Marcus Kleveland (Norwegia) - 83,71

Carlos Garcia Knight (Nowa Zelandia) - 80,10

Sebastien Toutant (Kanada) - 78,01

Mons Roisland (Norwegia) - 76,50

Torgeir Bergrem (Norwegia) - 75,45

Niklas Mattson (Szwecja) - 73,53



Polacy liczš na medale olimpijskie Kamila Stocha i jego kolegów - nie interesujš się jednak zimowymi igrzyskami na tyle, by wskazać sponsorów reprezentacji - pisze Magdalena Lemańska.



4:43

Czekajšc na pierwsze starty Polaków - przypomnijmy sobie pięknš ceremonię otwarcia igrzysk.

4:35

W Pjongczangu trwa turniej par mieszanych w curlingu. W pištej kolejce zanotowano następujšce wyniki:

Chiny - USA 6:4

Norwegia - Finlandia 7:6

Kanada - Szwajcaria 7:2

Korea Płd. - Olimpijczycy z Rosji 5:6

Co nas czeka w sobotę na igrzyskach w Pjongczangu?



FINAŁY



BIEGI NARCIARSKIE



Kobiety

8.15 Bieg łšczony na 15 km – 7,5 km st. klas. + 7,5 km st. dow. (Martyna Galewicz, Sylwia Jaœkowiec, Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz)



SHORT TRACK



MężczyŸni

11.00 1500 m



ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE



Kobiety



12.00 3000 m (Katarzyna Bachleda-Curuœ, Karolina Bosiek, Luiza Złotkowska)



BIATLON



Kobiety

12.15 Sprint – 7,5 km (cztery z pięciu: Krystyna Guzik, Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska, Kamila Żuk)



SKOKI NARCIARSKIE



MężczyŸni

13.35 Skocznia normalna – HS 109 (S. Hula, M. Kot, D. Kubacki, K. Stoch)



KWALIFIKACJE



CURLING



1.05 Mieszane. Chiny – USA, Norwegia – Finlandia, Kanada – Szwajcaria, Korea Płd. – Rosja

12.05 Mieszane. Rosja – Kanada, Szwajcaria – Korea Płd., Norwegia – USA, Finlandia – Chiny



SNOWBOARD



MężczyŸni

2.00 Slopestyle



HOKEJ

Kobiety

Grupa B

8.40 Japonia – Szwecja

13.10 Szwajcaria – Korea



SHORT TRACK

Kobiety

11.00 500 m (Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska)

11.00 Sztafety 3000 m



SANECZKARSTWO

MężczyŸni

11.10 Jedynki – 1. i 2. œlizg (Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz)