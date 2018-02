Homoseksualiści wśród olimpijczyków USA. "Przebij to, Pence"

Gus Kenworthy, amerykański narciarz dowolny, specjalizuje się w half-pipe'ie i slopestyle'u oraz łyżwiarz figurowy Adam Rippon to jedni z pierwszych sportowców z USA na zimowych igrzyskach, którzy otwarcie przyznajš, że sš homoseksualistami - odnotowuje BBC.

"Jestem dumny, że mogę reprezentować społecznoœć LGBT z tym wspaniałym goœciem" - napisał na Instagramie Kenworthy o Ripponie. "Przebij to, (Mike'u) Pence (dosł. Eat your heart out, Pence)" - dodał odnoszšc się do wiceprezydenta USA obecnego na ceremonii otwarcia igrzysk.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kenworthy, wicemistrz olimpijski z Soczi, cztery lata temu rozważał zakończenie kariery w zwišzku z ujawnieniem swojej orientacji seksualnej - obawiał się bowiem, że straci sponsorów i kibiców.

Stało się jednak inaczej. Teraz Kenworthy umieszczajšc na Twitterze swoje zdjęcie z Adamem Ripponem napisał. "Jesteœmy tu. Jesteœmy pedziami (dosł queer - często traktowane jako obraŸliwe okreœlenie homoseksualistów). Przyzwyczajcie się do tego" - napisał.

Wczeœniej Rippon skrytykował Pence'a w rozmowie z "USA Today" za negatywny stosunek do osób ze œrodowiska LGBT i oskarżył go o to, że ten wspiera terapie majšce leczyć z homoseksualizmu. Doradcy Pence'a zaprzeczajš jednak, jakoby wiceprezydent rzeczywiœcie wspierał tego rodzaju działania.

Kenworthy w 2017 roku mówił w wywiadzie ze "Ski Sunday", że publiczny coming out jakiego dokonał jest rzeczš, z której jest najbardziej dumny w swoim życiu.