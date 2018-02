Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z czwartego dnia

Program startów 12 lutego:



FINAŁY



ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

2.00 Drużynowo – programy dowolne solistów, par tanecznych i solistek

SNOWBOARD

Kobiety

2.00 Slopestyle

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Kobiety

2.15 Slalom gigant – 1. przejazd (Maryna Gšsienica-Daniel)

5.45 Slalom gigant – 2. przejazd (ew. M. Gšsienica-Daniel)

BIATLON

Kobiety

11.10 10 km – bieg poœcigowy (ew. K. Guzik, M. Hojnisz, M. Gwizdoń, W. Nowakowska, rezerwowa K. Żuk)

MężczyŸni

13.00 12,5 km – bieg poœcigowy (ew. G. Guzik, A. Nędza-Kubiniec)



NARCIARSTWO DOWOLNE

MężczyŸni

13.00 Jazda po muldach

SKOKI NARCIARSKIE

Kobiety

13.50 Skocznia normalna – HS 109

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Kobiety

13.30 1500 m (K. Bachleda-Curuœ, L. Złotkowska, Natalia Czerwonka)

KWALIFIKACJE



CURLING

1.05 Mieszane – półfinały

12.05 Mieszane – półfinały

SNOWBOARD

Kobiety

5.30 Halfpipe

HOKEJ

Kobiety

Grupa B

8.40 Szwajcaria – Japonia

13.10 Szwecja – Korea

NARCIARSTWO DOWOLNE

MężczyŸni

11.30 Jazda po muldach

SANECZKARSTWO

Kobiety

11.50 Jedynki – 1. i 2. œlizg (Ewa Kuls-Kusyk, Natalia Wojtuœciszyn)

14:52

Holenderka Ireen Wust zdobyła złoty medal w wyœcigu na 1500 km łyżwiarek szybkich i została najbardziej utytułowanš łyżwiarkš szybkš w historii igrzysk. Drugie miejsce zajęła Miho Takagi z Japonii, trzecie - Marrit Leenstra z Holandii. Natalia Czerwonka była dziewišta, Katarzyna Bachleda-Curuœ - 13, Luiza Złotkowska - 17.

14:25

Kanadyjczyk Mikael Kingsbury mistrzem olimpijskim w jeŸdzie po muldach. Drugie miejsce dla Matta Grahama z Australii, trzecie - dla Daichi Hary z Japonii.

14:08

W rywalizacji par mieszanych w curlingu w finale z Kanadš zmierzy się Szwajcaria. Szwajcarzy wygrali w półfinale z Olimpijczykami z Rosji 7:5.

13:41

Złoto dla Martina Fourcade'a! Francuz obronił zdobyty w Soczi tytuł mistrza olimpijskiego w biegu poœcigowym na 12,5 km stajšc się pierwszym sportowcem w historii, który tego dokonał. Srebrny medal zdobył Sebastian Samuelsson, a bršzowy - Niemiec Benedikt Doll. Grzegorz Guzik był 56.

13:32

W pierwszym œlizgu polskie saneczkarki nie zaimponowały - Natalia Wojtuœciszyn osišgnęła 29 czas (przedostatnie miejsce) a Ewa Kuls-Kusyk - 20.

13:09

Trwa rywalizacja biatlonistów w biegu poœcigowym na 12,5 km.

12:31

Na torze saneczkarskim serie treningowe saneczkarek. Można zobaczyć w jakiej formie sš Polki - Natalia Wojtuœciszyn i Ewa Kuls-Kusyk.

11:55

Kolejne złoto dla Niemców! Laura Dahlmeier wygrywa rywalizację w biatlonie, w biegu poœcigowym. Srebro zdobyła Słowenka Anastasiya Kuzmina, a bršz Francuzka Anais Bescond. Polki? Weronika Nowakowska zajęła 30 miejsce, Krystyna Guzik - 36, Monika Hojnisz - 43, Magdalena Gwizdoń - 49.

11:46

Obraził Koreańczyków chwalšc Japończyków - ciekawa historia z igrzyskami w tle.

11:35

Trwa walka o medale w biatlonie, w biegu poœcigowym kobiet. Rywalizację utrudniajš warunki pogodowe - silny, zimny wiatr staje się powoli symbolem igrzysk w Pjongczangu.

11:03

Szwajcarki pokonały Japonki 3:1 w olimpijskim turnieju hokeistek i awansowały do ćwierćfinału.

10:35

Odbyły się sesje treningowe w skeletonie kobiet i mężczyzn.

9:39

W drugiej serii treningowej polscy saneczkarze - Chmielewski i Kowalewski - zajęli ostatnie, 20 miejsce.

9:31

Kanadyjska łyżwiarka Meagan Duhamel adoptowała już drugiego psa z koreańskiej hodowli, ratujšc go od przerobienia na zupę. Duhamel apeluje do swoich kolegów, by każdy z nich zaadoptował choć jedno zwierzę.

8:57

W serii treningowej dwójek saneczkarzy polska para Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski osišgnęła czternasty wynik.

7:50

Siedemnastoletnia, debiutujšca na igrzyskach Amerykanka Chloe Kim wygrała kwalifikacje w halfpipie.

