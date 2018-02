Pjongczang: Admirał na hełmie nadmiernie polityczny

Justyna Kowalczyk (na drugim planie) zbliża się do mety sprintu

Roœnie żal za dniami olimpijskiej chwały – Justyna Kowalczyk zakończyła start w sprincie na ćwierćfinale.

Korespondencja z Pjongczangu

Opowieœć, jak Justyna Kowalczyk żegnała się ze sprintem stylem klasycznym, miała tylko dwa krótkie akty. Pierwszy przyniósł w miarę pozytywne odczucia – Polka przeszła kwalifikacje na 22. miejscu, straciwszy do liderki, Szwedki Stiny Nilsson, nieco ponad 11 sekund na dystansie 1176 m.

Bieg pani Justyny może nie wyglšdał porywajšco, ale główne przeszkody zostały bezpiecznie pokonane: strome dwa podbiegi i jeszcze bardziej stromy zjazd przed stadionem. Gdy dobiegła do mety, miała 21. czas, dziewięć pozycji w zapasie.

W ostatnim ćwierćfinale Kowalczyk nie trafiła na największe gwiazdy sprintu, skład grupy wydawał się zachęcajšcy, by atakować. Podbiegi poszły nieŸle, kluczowy był odcinek tuż przed zjazdem. Polka biegła czujnie za Norweżkš Ingvild Flugstad Oestberg, miała plan wyprzedzania, zaczęła go wdrażać, ale z powodu nagłego hamowania Norweżki nie wyszło. Kowalczyk i Oestberg zwolniły, rywalki przyspieszyły, pište miejsce i po awansie. Drugi olimpijski start zakończony, wynik pod kreskš, jakš wyznacza ambicja i praca włożona w przygotowania.

Pani Justyna trzymała przed dziennikarzami firmowy uœmiech, nawet żartowała z Kamila Burego, że to jej następca i nowa gwiazda polskich biegów (przyjechał na igrzyska last minute i też biegł w ćwierćfinale sprintu), ale w oczach widać było smutek.

Cišg dalszy nastšpi, igrzyska dajš kolejne szanse, w sztafetach i biegu na 30 km, lecz gwarancji, że będš tam wyniki godne dwukrotnej mistrzyni, dać nie można.

Złoto w sprincie dla Stiny Nilsson, srebro dla Norweżki Maiken Caspersen Falli. Kto tak obstawił u bukmacherów, wygrał doprawdy niewiele.

Pierwszy wtorek igrzysk przyniósł, oprócz kolejnej porcji medali, pierwszš wpadkę dopingowš. Zaliczyli jš Japończycy, konkretnie specjalista od wyœcigów łyżwiarskich na krótkim torze, Kei Saito. Wedle badań przeprowadzonych tuż przed igrzyskami, poza zawodami, brał diuretyk o nazwie acetalozamid.

Saito miał œcigać się w sztafecie na 5000 m. Jego przypadek dał okazję do pierwszego w trakcie igrzysk posiedzenia specjalnego oddziału wyjazdowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Sędziowie wydali wyrok: tymczasowy zakaz startów i nakaz natychmiastowego opuszczenia wioski olimpijskiej. Łyżwiarz posłuchał, opuœcił Pjongczang ze słowami, że jest w szoku, nigdy nie stosował dopingu oraz œrodków maskujšcych lub zbijajšcych wagę, a nawet uczestniczył w szkoleniu antydopingowym zorganizowanym przez krajowš federację, więc wyjštkowo uważał na to, co pije i je.

Szef japońskiej misji Yasuo Saito dodał, że zabronionš substancję wykryto w obu próbkach, że można jš kupić w Japonii wyłšcznie na receptę, jeœli ktoœ leczy się na chorobę wysokoœciowš, jaskrę, epilepsję lub bezdech senny. Wœród sportowców jest jednak znana jako œrodek maskujšcy lub ułatwiajšcy zbicie wagi. Łyżwiarz Saito był badany przez rodzimych kontrolerów jeszcze 29 stycznia i testy niczego nie wykazały.

Zatem zdziwienie szefa misji też jest ogromne, tym bardziej że Kei był cały czas na widoku, w grupie kolegów i nigdy się z niej nie oddalił. Główny trener japońskich łyżwiarzy pan Totsomu Kawasaki podpisał się pod słowami poprzednika, dodajšc, że zna chłopaka od juniora, edukował go wszechstronnie, więc może tylko pytać retorycznie: dlaczego tak się stało? CAS ma odpowiedzieć panu Kawasaki rychło po igrzyskach, po kolejnym posiedzeniu w Lozannie.

O dopingu po japońsku usłyszeli we wtorek wszyscy, niewiele osób wie o tym, że srogi Międzynarodowy Komitet Olimpijski nakazał też usunięcie z hełmów Nicole Hensley i Alex Rigsby, dwóch hokejowych bramkarek amerykańskich, wizerunku Statuy Wolnoœci – bo to symbol nadmiernie polityczny.

Członkowie MKOl wydajš się w tej kwestii nieprzejednani – obraz statuy na hełmie narusza twarde zasady obecnoœci (a właœciwie nieobecnoœci) symboli politycznych na igrzyskach.

Stosowny zapis brzmi: „Na żadnym przedmiocie nie można prezentować słów lub fragmentów tekstów hymnów narodowych, haseł motywacyjnych, komunikatów publicznych i politycznych ani sloganów zwišzanych z tożsamoœciš narodowš”.

Czym jest Statua Wolnoœci na igrzyskach w Pjongczangu – sloganem czy komunikatem i jaki jest jej zwišzek z tożsamoœciš Amerykanów (może także Francuzów?) – to może być interesujšce zagadnienie, ale członkowie MKOl nie dyskutujš o tym z przedstawicielami ekipy USA, tylko, jak twierdzi rzecznik Dave Fisher, ich żšdanie jest jednoznaczne – usunšć groŸne obrazki. Do œrodowego spotkania z hokeistkami rosyjskimi problem ma być rozwišzany.

Sytuacja na razie nie jest zaogniona, bo w pierwszym meczu przeciw Finlandii broniła Maddie Rooney, która nosi na głowie hełm z amerykańskim białym orłem o groŸnym wejrzeniu, taki ptak, na szczęœcie, z niczym politycznym MKOl się nie kojarzy.

Na celowniku strażników apolitycznoœci znalazł się już bramkarz Matt Dalton (od niedawna obywatel Korei Płd., tak naprawdę Kanadyjczyk), który z powodu nagłego przypływu nowego patriotyzmu miał na hełmie obraz XVI-wiecznego wielkiego koreańskiego admirała Yi Sun-shina. Admirał też okazał się zbytnio upolityczniony i z igrzysk musiał zniknšć.