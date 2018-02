Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z szóstego dnia

KLIKNIJ TUTAJ, ŻEBY ODŒWIEŻYĆ RELACJĘ

15.10

Na prowadzeniu w klasyfikacji medalowej umocnili się Niemcy. W œrodę wywalczyli kolejne dwa złote medale i majš już ich na swoim koncie łšcznie siedem. Dziœ, z powodu pogody, udało się rozegrać tylko cztery finały, z zaplanowanych szeœciu.

15.00

Kamil Stoch na trzech œrodowych treningach plasował się w pierwszej trójce. W pierwszej serii przegrał tylko z Stephanem Leyhe. W drugiej i trzeciej dalej od Polaka skakali Norwegowie Robert Johansson i Johann Andre Forfang.

Z pozostałych Polaków najlepiej spisał się Dawid Kubacki - na kolejnych treningach było odpowiednio: pišty, siódmy i ósmy. Pozostali reprezentanci Polski tylko raz plasowali się w czołowej dziesištce (6. w pierwszej serii Stefan Hula i 9. Maciej Kot), lub - jak Piotr Żyła - oddawali nieudane skoki (kolejno 32. miejsce, 22. i 36.).

Trzy kolejne treningi odbędš się w czwartek. Poczštek o godzinie 12:00. Dzień póŸniej odbędš się kwalifikacje.

14.30

Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt powtórzyli sukces z Soczi i wygrali rywalizację dwójek saneczkarskich.

Srebro wywalczyli Austriacy Peter Penz i Georg Fischler, a bršz druga niemiecka para - Toni Eggert i Sascha Benecken.

Polska dwójka w składzie Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 12. miejsce

13.50

Wyniki po drugim treningu:

