Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z ósmego dnia

Hokeiœci Finlandii pokonali Norwegię 5:1, a Szwecja pokonała reprezentację Niemiec 1:0 w meczach grupy C.

Wyniki pištkowych meczów turnieju mężczyzn w curlingu:



Szwecja - USA 10:4

Dania - Włochy 6:4

Norwegia - Korea Płd. 7:5

Kanada - Korea Płd. 7:6

USA - Dania 9:5

Szwajcaria - Japonia 6:5

Szwecja - W.Brytania 8:6

Niemka Jacquelline Loelling po dwóch przejazdach znajduje się na czele rywalizacji skeletonistek. Druga jest Austriaczka Janine Flock, a trzecia złota medalistka z Soczi Brytyjka Elisabeth Yarnold. Polki nie startujš.

Czterech Polaków zobaczymy w jutrzejszym konkursie na skoczni dużej. Kamil Stoch kwalifikacje zakończył na 7. miejscu. Maciej Kot był 8., Dawid Kubacki 14., a Stefan Hula 18.

Kwalifikacje wygrał Norweg Robert Johansson, na podium był również jego rodak Johann Andre Forfang. Trzecie miejsce zajšł Ryoyu Kobayashi. Japończyk wylšdował na 143,5 m.

Białorusinka Hanna Huskowa zdobyła złoty medal w narciarskich skokach akrobatycznych. Srebrny przypadł Chince Xin Zhang, a bršzowy kolejnej zawodniczce tego kraju Fanyu Kong.

22-letnia Holenderka Esmee Visser wygrała bieg panczenistek na 5000 m. Drugie miejsce zajęła Czeszka Martina Sablikova. Trzecia - Natalia Woronina - 6.53,98.

Pewnym zwycięstwem 8:2 zakończyło się hokejowe spotkanie Olimpijczyków z Rosji ze Słoweniš.

