Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z dziewiątego dnia

15.50

15.42

15.40

Kamil Stoch dzisiejszym zwycięstwem w Pjongczangu dołšczył do elitarnego klubu najwybitniejszych polskich sportowców - posiadaczy trzech złotych medali olimpijskich. Sš w nim już Irena Szewińska i Robert Korzeniowski.

15.32

Hokej: Olimpijczycy z Rosji pokonali USA 4:0.

15.25

Dawid Kubacki, 5. po pierwszej serii, ostatecznie uplasował się na 10. pozycji. Stefan Hula - na 15, a Maciej Kot jest 19.

15.20

Srebrny medal na dużej skoczni zdobył mistrz ze skoczni normalnej Niemiec Andreas Wellinger, tracšc do Stocha 3,4 pkt., a bršzowy - Norweg Robert Johansson.

15.12

To trzecie olimpijskie złoto Kamila Stocha. Podczas igrzysk w Soczi w 2014 zwyciężył w konkursach i na normalnej, i na dużej skoczni.

15.11

Stoch ze złotym medalem. 136 metrów.To pierwszy i jak dotšd jedyny medal Polaków na ZIO w Pjongczangu.



15.10

Haebocsk spada z podium.

15.08

Niemiec Andreas Wellinger - 146 m. Noty 19,5 pkt zapewniajš mu medal

15.05

Dawid Kubacki - słabo - 126 m. Grozi mu wypadnięcie z 1. dziesištki. Kubacki na 6. pozycji.

14:56

Identycznš odległoœć uzyskał Stefan Hula - 129.5 m.

14:51

129.5 metra Macieja Kota w drugiej serii

14:29

14:26

Klasyfikacja po pierwszej serii:

1. Kamil Stoch 143.8 pkt

2. Michael Hayboeck 140.4 pkt

3. Andreas Wellinger 138.8 pkt

4. Robert Johansson 138.3 pkt

5. Dawid Kubacki 137.4 pkt

...

12. Stefan Hula 131.2 pkt

17. Maciej Kot 124.2 pkt

14:22

Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii! Polak ma 3,4 pkt przewagi nad Hayboeckiem.

14:13

Drugi w klasyfikacji po swoim skoku jest Dawid Kubacki. Odległoœć jego skoku to 134.5 m.

14:10

Niezły wynik Stefana Huli. Polak skoczył 131,5 m.

14:04

128 metrów skoczył Maciej Kot.

13:30

Rozpoczšł się konkurs na skoczni dużej. Liczymy na medale polskich zawodników.

13:10

Polska sztafeta kobieca przybiegła do mety na 10. miejscu. Wygrały Norweżki przed Szwedkami i Rosjankami w barwach neutralnych.

Relacja z Pjongczangu Krzysztofa Rawy

12:50

Monika Hojnisz była bezbłędna w biatlonowym biegu ze startu wspólnego na dystansie 12,5 km. To jednak za mało. Polka ukończyła rywalizację na 15. pozycji.

Złoto zdobyła Słowaczka Anastasiya Kuzmina. Drugie miejsce zajęła Białorusinka Daria Domraczewa, a trzecie Norweżka Tiril Eckhoff.

11:43

Poczštki romansu igrzysk olimpijskich ze snowboardem nie zapowiadały tak wielkiej miłoœci. Wydawało się, że po pierwszej randce w Nagano w 1998 r. może dojœć do szybkiego rozstania. Ani bowiem snowboard nie pokochał igrzysk, ani vice versa.

O snowboardzie na igrzyskach w nowym "Plusie Minusie" pisze Piotr Żelazny.

11:40

Norweskie biegaczki wygrały sztafetę. Polski zajęły 10. miejsce.

Siódmy złoty medal olimpijski zdobyła Marit Bjoergen.

Srebro: Szwecja, Bršz: Olimpijczycy z Rosji

11:30

Biatlonistka Weronika Nowakowska odpowiedziała na komentarze mówišce o tym, że polscy sportowcy pojechali do Pjongczangu na wycieczkę.

11:00

Jest alpejska sensacja – Czeszka Ester Ledecka została mistrzyniš olimpijskš w supergigancie. Lindsey Vonn – dopiero szósta.

10:15

Mistrz nazywa się Yun Sung-bin i jest Koreańczykiem, ale wszyscy odkryli, że w skeletonie startujš tygrysy, niedŸwiedzie, bohaterowie kreskówek i komiksów. I najlepszy jest Iron Man

07:43

Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę w spotkaniu hokeistów Czechy - Kanada. Nasi południowi sšsiedzi wygrali 3:2.

07:25

When you win #gold in #alpineskiing Ladies' Super-G and you go to the press conference... #PyeongChang2018 #EsterLedecka #CZE pic.twitter.com/3pIdIxRJhb