W Pjongczangu na wycieczce? Weronika Nowakowska ostro komentuje

Biatlonistka Weronika Nowakowska odpowiedziała na komentarze mówišce o tym, że polscy sportowcy pojechali do Pjongczangu na wycieczkę.

Polacy rywalizujš na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Po oœmiu dniach rywalizacji nasi sportowcy nie zdobyli jeszcze medalu. Najbliżej był tego Kamil Stoch, który rywalizację na skoczni normalnej zakończył na czwartym miejscu.

Częœć kibiców krytykuje postawę polskich zawodników. Pojawiły się głosy, że niektórzy traktujš wyjazd do Korei Południowej jak wycieczkę.

- Wszystkim tym, którzy twierdzš, że przyjechaliœmy tu na wycieczkę, to powiem, że w d... byliœcie i g... widzieliœcie, sorry. Wycieczka to ostatnia rzecz, którš chciałam tu przeżyć - zareagowała na krytykę Weronika Nowakowska.

Polska biatlonistka zajęła 34. miejsce w sprincie, 30. w biegu poœcigowym i 21. w biegu indywidualnym. W tej ostatniej konkurencji była po trzech strzelaniach na pierwszym miejscu, ale dwa pudła i słabszy bieg w końcówce spowodowały, że straciła swojš pozycję.