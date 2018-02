Weronika Nowakowska przeprasza i zapowiada koniec kariery. "Nie chcę tu być"

Biatlonistka Weronika Nowakowska zapowiedziała, że po sezonie kończy sportowš karierę. Na zawodniczkę spadła fala negatywnych komentarzy za wyniki osišgnięte na igrzyskach w Pjongczangu.

Biatlonistka Weronika Nowakowska odpowiedziała na komentarze mówišce o tym, że polscy sportowcy pojechali do Pjongczangu na wycieczkę.

- Wszystkim tym, którzy twierdzš, że przyjechaliœmy tu na wycieczkę, to powiem, że w d... byliœcie i g... widzieliœcie, sorry. Wycieczka to ostatnia rzecz, którš chciałam tu przeżyć - powiedziała zawodniczka.

Nagranie Nowakowskiej wywołało lawinę komentarzy. Częœć osób stanęło w jej obronie i uważało, że polscy reprezentanci nie zasługujš na takie oskarżenia. Zdaniem pozostałych zawodniczka nie powinna wypowiadać się w takim tonie.

Sama Nowakowska żałuje swoich słów. - To był poziom niegodny reprezentanta Polski, przepraszam za słowa użyte w moim filmiku. Ale dostawałam takie wiadomoœci, że nie wytrzymałam - powiedziała w rozmowie z portalem sport.pl.

Biatlonistka powiedziała, że jej nagranie było reakcjš na wulgarne komentarze, które dostawała od internautów.

Nowakowska zapowiedziała również, że po sezonie kończy sportowš karierę. - Odchodzę ze sportu. Zdecydowałam już dawno temu. Odchodzę bez żalu. Nie chcę tu już być - zadeklarowała.

- Saneczkarze i bobsleiœci bez toru, biegacze bez tras. A oczekiwania jak wobec Norwegii i Niemców. Częœć z nas już nawet nie chce zabierać głosu. Poskarżymy się jaka jest w Polsce baza, to jeszcze nas politycy podepnš pod swojš wojnę rzšd-opozycja - dodała komentujšc wysokie oczekiwania kibiców.