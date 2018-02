Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu: Relacja z jedenastego dnia

Program startów 19 lutego:

FINAŁY

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

MężczyŸni

12.00 500 m (Artur Nogal, Piotr Michalski, Artur Waœ, rez. S. Kłosiński)

BOBSLEJE

MężczyŸni

12.15 Dwójki – 3. i 4. œlizg (M. Luty, K. Tylkowski)

SKOKI NARCIARSKIE

MężczyŸni

13.30 Drużynowo (4 z 5 – S. Hula, M. Kot, D. Kubacki, K. Stoch, P. Żyła)

KWALIFIKACJE

CURLING

Kobiety

1.05 USA – Dania, Japonia – Kanada, Szwecja – Korea Płd., Rosja – Szwajcaria

MężczyŸni

6.05 Włochy – Korea Płd., Szwecja – Szwajcaria, USA – Kanada, W. Brytania – Dania

Kobiety

12.05 W. Brytania – Szwajcaria, Dania – Rosja, Chiny – USA, Japonia – Szwecja

SNOWBOARD

Kobiety

1.30 Big air

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

2.00 Pary taneczne – program krótki (Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew)

NARCIARSTWO DOWOLNE

Kobiety

2.10 Halfpipe

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Kobiety

12.00 Drużynowo – ćwierćfinały (K. Bachleda-Curuœ, N. Czerwonka, L. Złotkowska, rezerwowa K. Bosiek)

HOKEJ

Kobiety

5.10 1. półfinał

13.10 2. półfinał

5:28

W pierwszym półfinale turnieju hokejowego kobiet Amerykanki mierzš się z Finkami.



#USA and #FIN go head-to-head in the first Women's #IceHockey Semifinal of #PyeongChang2018 starting RIGHT NOW! @TeamUSA @OlympicTeamFI @IIHFHockey



Find out where you can watch: https://t.co/rHBDBdqOoC pic.twitter.com/Ypgm1btmOp